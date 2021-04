Merklova spisala nov zakon: njene koronaukrepe bodo morali vsi upoštevati

Nemčija ima federalni sistem, kar v praksi pomeni, da si vsaka zvezna dežela ukrepe nemške vlade proti koronavirusu razlaga po svoje. To je vodilo v zelo raznoliko mešanico ukrepov. Dežele so ubirale različne pristope glede vsega, tako glede odprtja šol in trgovin kot glede policijske ure in zahtev po testiranju.

Nemška vlada Angele Merkel se je v boju s tretjim valom epidemije covid-19 odločila za uvedbo t. i. nujne zavore. Ta ji bo omogočila sprejetje nujnih protikoronskih ukrepov, ki bodo obvezujoči v vseh zveznih deželah, poroča STA. Gre za pomemben odstop od dozdajšnjega neenotnega ukrepanja po posameznih deželah, ki pa ga mora potrditi še zvezni parlament.

O zakonu še parlament

Člani vladnega kabineta kanclerke Angele Merkel so danes po več urah burne razprave prižgali zeleno luč zakonskim spremembam, ki bodo zvezni vladi dale več pristojnosti, da v zveznih deželah uveljavi ukrepe, ki so nujni za zajezitev širjenja okužb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gre za spremembe zakona o nadzoru nad nalezljivimi boleznimi, ki jih mora zdaj potrditi še bundestag. Vlada naj bi poskušala parlamentarno potrditev doseči po hitrem postopku, a kdaj točno bi ji to lahko uspelo, za zdaj ni jasno.

Sto okužb na sto tisoč prebivalcev

Če bo potrjena, bo ta "zvezna nujna zavora" pravzaprav pomenila, da bo vsaka regija v vsaki nemški zvezni deželi, kjer bo sedemdnevna incidenca novih okužb na sto tisoč prebivalcev vsaj tri zaporedne dneve presegala sto, zakonsko obvezana uvesti enoten nabor ukrepov za zajezitev epidemije, ki ga bo opredelila zvezna vlada.

Ko bo incidenca padla, bodo ukrepi odpravljeni, a trenutno ta v bolj ali manj vseh zveznih deželah presega sto.

Nemci bodo zapirali tudi šole

Med ukrepi bodo stroge omejitve glede srečevanja oseb iz različnih gospodinjstev, in sicer na največ eno odraslo osebo iz drugega gospodinjstva. Večina trgovin se bo zaprla, prav tako gledališča, muzeji, živalski vrtovi, bazeni in telovadnice, razen za profesionalne športnike. Restavracije bodo smele hrano prodajati le za prevzem ali dostavo na dom, hoteli ne bodo smeli sprejemati turistov.

Pouk bo lahko potekal v živo le ob pogoju testiranja dvakrat tedensko, če bo sedemdnevna incidenca presegla 200, pa se bodo šole zaprle. Med spornejšimi ukrepi je uvedba nočne policijske ure, ki naj bi veljala med 21. in 5. uro in s katero se mnogi ne strinjajo.

Odpravljanje ukrepov mora potekati počasi

V začetku marca so zvezna vlada in vlade 16 zveznih dežel dosegle dogovor, da mora odpravljanje zajezitvenih ukrepov potekati počasi in postopoma ter glede na zmanjševanje števila novih okužb, prav tako pa morajo biti, če število novih okužb na nekem območju preseže določeno mejo, lokalno uvedeni strožji ukrepi, kot sta zaprtje nenujnih trgovin in omejitev zbiranj.

A ker ima Nemčija federalni sistem, si je vsaka zvezna dežela ta pravila razlagala po svoje, kar je vodilo v zelo raznoliko mešanico ukrepov. Dežele so ubirale različne pristope glede vsega, tako glede odprtja šol in trgovin kot glede policijske ure in zahtev po testiranju. Nekatere deželne oblasti so se še posebej upirale zaostrovanju ukrepov ob naraščanju števila novih okužb.