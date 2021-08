Do leta 2025 devet tisoč novih stanovanj. "To je le kaplja v morje." #video

"V petih letih smo podvojili število stanovanj, s tri tisoč smo prišli na dobrih šest tisoč stanovanj, do leta 2025 bo ta številka presegla devet tisoč," ob podpisu pogodbe za gradnjo 70 novih stanovanj v Lendavi pove predsednik Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec. To je seveda dobra novica, a nikakor dovolj, da bi lahko rešila stanovanjsko problematiko v državi. "To je zelo malo stanovanj. Glede na povpraševanje je to le kaplja v morje," je prepričana Stanka Solar iz STAN nepremičnine.