Banke aprila še okrepile rast dobička

Gospodarsko okolje je ob zmerni gospodarski rasti in nadaljnjem zaostrovanju denarne politike za poslovanje bank in ustvarjanje njihovega dohodka ugodno, je v najnovejši mesečni informaciji o poslovanju bank zapisala Banka Slovenije. Banke so dvig obrestnih mer prenesle v višje obrestne mere za posojila nebančnemu sektorju, medtem ko je pri obrestovanju denarnih vlog prišlo le do manjšega dviga, so spomnili pri bančnem nadzorniku.

To se je v prvih štirih mesecih leta odrazilo v visokih neto obrestnih prihodkih bank. Čiste obresti so tako v štirih dosegle 422,8 milijona evrov, kar je za sto odstotkov več kot v enakem času lani. Neobrestni prihodki so bili medtem s 113,4 milijona evrov medletno za 36 odstotkov nižji.

Bruto dohodek je bil s 536,2 milijona evrov za 38 odstotkov višji kot v prvih štirih mesecih lani. Neto dohodek, torej po odštetju stroškov, ki so medletno narasli za 21 odstotkov, pa je bil s 239,8 milijona evrov medletno višji za 69 odstotkov.

Ob nadaljnjem prirastu neto obrestnih prihodkov ter nizkih neto oslabitvah in rezervacijah sta se dobiček in donosnost kapitala po ugotovitvah Banke Slovenije krepko povečala in občutno presegata vrednosti v enakem obdobju lani.

Medletna rast dobička pred davki se je tako s 57 odstotkov v prvem trimesečju okrepila na 76 odstotkov v štirih mesecih. Pred plačilom davkov je dobiček dosegel 232,2 milijona evrov. Medletna rast čistega dobička pa se je povišala s 47 na 69 odstotkov. Čisti dobiček se je ustavil pri 197,8 milijona evrov.

Aprilska gibanja so nekoliko popravila tudi letošnja dosedanja gibanja pri posojilih nebančnemu sektorju. Aprila se je tako skupna vrednost posojil nebančnemu sektorju, predvsem zaradi rasti posojil podjetjem, povečala za 274,2 milijona evrov na 27,01 milijarde evrov. Letošnji dosedanji padec skupne vrednosti posojil se je s tem s 799,7 milijona evrov v prvih treh mesecih zmanjšal na 525,6 milijona evrov, glavni razlog za padec pa je bil močan padec posojil drugim finančnim ustanovam.

Banke so imele ob koncu aprila kljub padcu še vedno za 3,3 odstotka več aktivnih posojil kot v enakem obdobju lani.

Skupna vrednost posojil gospodinjstvom je bila ob koncu aprila pri 12,2 milijarde evrov, kar je bilo za 5,5 odstotka več kot v tem času lani. V štirih mesecih se je vrednost posojil povečala za 64,3 milijona evrov, predvsem zaradi rasti potrošniških posojil. Vrednost stanovanjskih posojil je medtem letos do zdaj upadla minimalno, ob koncu aprila pa je bila z 8,1 milijarde evrov še vedno za 5,9 odstotka višja kot v enakem obdobju lani.

Obrestna mera za posojila še naprej precej višja od povprečja za evrsko območje

Mesečni podatki Banke Slovenije kažejo tudi, da je bila povprečna obrestna mera za posojila gospodinjstvom in podjetjem v slovenskih bankah še naprej precej višja od povprečja za evrsko območje, aprila je razlika ostala bolj ali manj v marčnih okvirih. Izjema so še naprej potrošniška posojila gospodinjstvom, kjer je obrestna mera v Sloveniji zdaj že občutneje nižja kot v območju z evrom. Rahlo nižja je bila tudi pri manjših posojilih podjetjem, v vrednosti do milijona evrov.

Denarne vloge nebančnega sektorja, ki so v zadnjih letih stalno rasle, so se v štirih mesecih zmanjšale za 747,5 milijona evrov na 39 milijard evrov. Samo aprila je padec dosegel 184,3 milijona evrov, potem ko je bil marca minimalen. Medletno je bil obseg vlog konec aprila še vedno za 5,1 odstotka večji. Vloge so letos do konca marca zmanjšala predvsem podjetja, pa tudi država in druge finančne organizacije.

Vloge podjetij so se npr. v štirih mesecih zmanjšale za 395,2 milijona evrov na 9,31 milijarde evrov, samo aprila so nazadovale za 108,2 milijona evrov. Medletno je bil obseg vlog večji za 7,3 odstotka.

Vloge gospodinjstev znašajo skoraj 26 milijard evrov

Vloge gospodinjstev so medtem v štirimesečju še naprej kazale pozitiven prirast, a so se aprila v mesečni primerjavi drugič zapored zmanjšale. V štirih mesecih skupaj so se vloge povečale za 44,2 milijona evrov na 25,83 milijarde evrov, a aprila je vrednost vlog nazadovala za 15,2 milijona evrov. Medletno je bila vrednost vlog gospodinjstev konec aprila višja za 6,2 odstotka.

Skupna bilančna vsota bank se je v prvih štirih mesecih zmanjšala za 430,3 milijona evrov na nekaj nad 50,14 milijarde evrov. Medletno je bila za 3,4 odstotka večja.