Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim 50-odstotnim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije.

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes na seji vlade povedal, da bodo ukrepi vključevali tudi proračunsko disciplino oz. upočasnitev rasti javne porabe in ohranitev obstoječih pravic porabe za proračunske uporabnike do prvega četrtletja prihodnjega leta.

Največja novost je uvedba 50-odstotnega davka na čezmerne bruto dobičkovne marže.

Hrvaški finančni minister Tomislav Ćorić je pojasnil, da se bo davek nanašal na velika in srednje velika podjetja na Hrvaškem, šlo naj bi za okvirno nekaj več kot 1.700 podjetij. "Gre za ukrep, ki se nanaša na presežne oziroma čezmerne dobičkovne marže, ki nastajajo pri posameznih pravnih osebah na Hrvaškem," je dejal.

Poslovne rezultate z vidika bruto dobičkovne marže podjetij v letu 2026 bodo po njegovih besedah primerjali s povprečjem tega kazalnika za leta 2023, 2024 in 2025, dovoljeno pa bo 15-odstotno odstopanje zaradi rasti produktivnosti.

"V primeru čezmerne rasti dobička bo dodatni dobiček obdavčen po 50-odstotni stopnji," je še pojasnil. Pri tem je poudaril, da se ta davek ne bo nanašal na davčne zavezance, ki več kot polovico prihodkov ustvarijo zunaj Hrvaške, torej na izvoznike.

Zvišanje obdavčitve za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem

Med davčnimi ukrepi je vlada napovedala tudi spremembo pavšalne obdavčitve v turizmu zaradi močne rasti števila davčnih zavezancev pri kratkoročnem oddajanju nepremičnin.

Po ministrovih besedah se bo minimalni davčni pavšal pri kratkoročnem oddajanju nepremičnin na najbolj razvitih turističnih območjih zvišal s 100 na 150 evrov, v drugi skupini po indeksu razvitosti turističnega območja od skupno štirih pa s 70 na 100 evrov.

Prihodnje leto ukinitev dohodnine na pokojnine

Ćorić je ob tem napovedal, da bodo dohodnino na pokojnine ukinili 1. januarja prihodnje leto. Pri tem je navedel primer pokojnine v višini tisoč evrov bruto, ki je doslej zaradi plačila dohodnine znašala 954 evrov neto, po 1. januarju pa bi se neto znesek povečal za 46 evrov.

Novi vladni protiinflacijski paket predvideva tudi zamrznitev administrativno določenih cen do prvega četrtletja 2027. Do tedaj ohranja tudi trenutne pravice iz kolektivnih pogodb in socialnih nadomestil. Vključuje še obstoječe ukrepe za pomoč državljanom in gospodarstvu, med njimi subvencioniranje cen plina, elektrike in goriva ter omejitev cen za sto skupin izdelkov.