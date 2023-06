NLB za dividende za zdaj 55 milijonov evrov, imenovani štirje novi nadzorniki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina NLB je namreč lani ustvarila 446,9 milijona evrov čistega dobička, kar je nova rekordna vrednost in skoraj podvojen predlanski rezultat. Na poslovni rezultat je pomembno vplival marčni prevzem slovenske Sberbank, ki se zdaj imenuje N Banka.

Skupina NLB je namreč lani ustvarila 446,9 milijona evrov čistega dobička, kar je nova rekordna vrednost in skoraj podvojen predlanski rezultat. Na poslovni rezultat je pomembno vplival marčni prevzem slovenske Sberbank, ki se zdaj imenuje N Banka. Foto: STA

Skupščina NLB je danes sklenila od 515,46 milijona evrov bilančnega dobička NLB za lani za dividende nameniti 55 milijonov evrov oz. 2,75 evra bruto na delnico. Dividende bodo izplačane 27. junija. Do konca leta naj bi delničarji odločili o izplačilu za še 55 milijonov evrov dividend. Na skupščini so bili imenovani tudi štirje nadzorniki.

Preostanek bilančnega dobička NLB, ki ni šel za izplačilo prvega dela dividend, v višini 460,46 milijona evrov tako ostaja nerazporejen. O drugem izplačilu dividend naj bi delničarji odločali na skupščini proti koncu leta, po besedah predsednika uprave NLB Blaža Brodnjaka naj bi bil drugi del delničarjem izplačan decembra.

Odločitev za izplačilo dividend sledi lanskim rekordnim rezultatom. Skupina NLB je namreč lani ustvarila 446,9 milijona evrov čistega dobička, kar je nova rekordna vrednost in skoraj podvojen predlanski rezultat. Na poslovni rezultat je pomembno vplival marčni prevzem slovenske Sberbank, ki se zdaj imenuje N Banka. Brez tega učinka se je čisti dobiček povečal za 11 odstotkov na 262,8 milijona evrov.

Štirje novi nadzorniki

Zaradi izteka mandata štirim članom nadzornega sveta - Andreasu Klingnu, Shreniku Dhirajlali Davdi, Gregorju Roku Kastelicu in Marku Williamu Lanu Richardsu - je skupščina danes imenovala tudi štiri nadzornike. Dozdajšnja člana Shrenik Dhirajlal Davda in Mark William Lane Richards sta dobila nov mandat v nadzornem svetu, na novo pa sta bila za nadzornika NLB imenovana Cvetka Selšek in Andre-Marc Prudent-Toccanier.

Omenjeni štirje nadzorniki se bodo v nadzornem svetu pridružili predsedniku Primožu Karpetu, Davidu Ericu Simonu, Verici Trstenjak in Islamu Osami Zekryju ter dvema predstavnicama zaposlenih, Sergeji Kočar in Tadeji Žbontar Rems.