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Avtorji:
D.K., STA

Torek,
16. 6. 2026,
20.10

Osveženo pred

43 minut

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Natisni članek
NLB Addiko Bank Blaž Brodnjak prevzemna namera banka

Torek, 16. 6. 2026, 20.10

43 minut

NLB z novo namero za zvišanje ponudbe za delnico Addiko Bank

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Addiko bank | Foto STA

Foto: STA

NLB je objavila novo namero za zvišanje ponudbe za delnico Addiko Bank. Sprva je zanjo ponudila 29 evrov, nato 33,50 evra, zdaj pa namerava ponuditi 37 evrov. Za prevzem banke se poteguje tudi RBI, ki za delnico ponuja 26,50 evra. Konkurenčni ponudbi se bosta iztekli 22. julija.

Avstrijska bančna skupina Raiffeisen Bank International (RBI) je pred dnevi sporočila, da je pridobila dobrih 50 odstotkov delnic Addiko Bank. A imajo delničarji Addika, ki so že sprejeli to ponudbo, pravico do preklica sprejema te ponudbe. To lahko storijo najpozneje do štiri trgovalne dni pred koncem obdobja za sprejem ponudbe, ki se izteče 22. julija.

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Obe banki želita pridobiti vsaj 75 odstotkov delnic Addiko Bank, pri čemer sta prevzemni prag pripravljeni znižati tudi na 50 odstotkov. RBI želi s prevzemom ponovno vstopiti na slovenski trg, NLB pa želi prek prevzete banke vstopiti na hrvaški trg bančnih storitev.

"Zvišana ponudbena cena delnice, ki jo ponuja NLB, bo za 10,50 evra višja od cene, objavljene v konkurenčni ponudbi RBI, ob tem pa bo delničarjem Addika še naprej zagotavljala jasno informacijo o višini izplačila in zanesljivost izplačila," so danes na spletnih straneh Ljubljanske borze sporočili iz NLB.

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Zvišana ponudbena cena delnice bo po njihovih navedbah predstavljala zelo privlačno vrednost za delničarje Addika v primerjavi z drugimi kazalniki, in sicer 41,4-odstotni pribitek v primerjavi s tehtanim povprečjem borzne cene delnice zadnjih šestih mesecev v višini 26,17 evra z zaključnim tečajem delnice na 15. junij, 39,6-odstotni pribitek v primerjavi z zaključnim tečajem delnice na ta dan in 39,6-odstotni pribitek v primerjavi s ceno, ponujeno v ponudbi RBI.

"Na podlagi več kot dvoletnega sodelovanja z relevantnimi regulatorji v NLB verjamemo, da bo v primeru uspešne ponudbe NLB pravočasno pridobila vsa potrebna dovoljenja nadzornih organov, vključno z dovoljenjem Evropske centralne banke," so navedli. Dodali so, da je NLB že začela vlagati zahtevano dokumentacijo vsem regulatorjem.

Blaž Brodnjak, NLB.
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