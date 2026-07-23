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Avtor:
Siol.net

Četrtek,
23. 7. 2026,
17.14

Osveženo pred

48 minut

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horoskop horoskop horoskop tehtnica horoskop rak horoskop ribi astrologija nebesna znamenja horoskop bik

Četrtek, 23. 7. 2026, 17.14

48 minut

Ti znaki horoskopa vse težave pometejo pod preprogo

Avtor:
Siol.net

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ženska, dekle, prijateljici | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Se vam je že kdaj zgodilo, da ste želeli rešiti težavo, vaš partner, prijatelj ali sodelavec pa se je pretvarjal, da je vse v najlepšem redu? Ali pa ste morda sami tisti, ki ob prvih znakih napetosti raje zamenjate temo pogovora?

Izogibanje konfliktom je pogost obrambni mehanizem. Medtem ko se nekateri ljudje z izzivi soočijo takoj in neposredno, nekatera astrološka znamenja raje izberejo pot najmanjšega upora. Težave raje pometejo pod preprogo in upajo, da bodo z rastočim kupom neizrečenih besed izginile same od sebe.

Tehtnica

Tehtnice so absolutne kraljice pometanja pod preprogo. Neizmerno si želijo miru in ravnovesja, konflikt pa zanje pomeni osebni poraz in rušenje njihovega idealnega sveta. Ko se pojavi težava, raje prikimajo, se nasmehnejo in se strinjajo z vami, samo da bi se izognile prepiru, svoje prave občutke pa globoko potlačijo. Toda kup pod preprogo ne more rasti v nedogled. Ko se v njih nabere preveč potlačenih čustev, lahko sledi nenaden umik ali pa nepričakovan izbruh, ki šokira okolico.

Ribi

Ribe so izjemno občutljivo vodno znamenje. Vsaka grobost, povišan ton ali resen pogovor jih lahko čustveno popolnoma preplavi. Ker ne vedo, kako bi se spoprijele s težkimi čustvi, se preprosto umaknejo v svoj svet. Ob soočenju s težavo se pogosto mentalno "izklopijo" in se zatečejo k sanjarjenju, igranju igric, gledanju serij ali pa preprosto ignorirajo realnost in upajo, da bo težava čudežno izzvenela. S tem pogosto postanejo žrtve okoliščin, namesto da bi aktivno reševale svoje življenje.

Rak

Raki so izjemno zaščitniški do svojega srca. Ko začutijo, da je v zraku napetost ali možnost, da bodo prizadeti, se nemudoma umaknejo v svojo trdno lupino. Namesto da bi odkrito povedali, kaj jih muči, se raje odločijo za tiho mašo in se prenehajo pogovarjati. Prepričani so, da bi morali drugi sami ugotoviti, kaj je narobe, zato težavo raje ignorirajo in kuhajo mulo. Ker ne komunicirajo neposredno, se med njimi in njihovimi bližnjimi ustvarja čustveni prepad, poln nesporazumov.

Ali ste vedeli? Tudi biki lahko občasno pometejo težave pod preprogo, vendar iz povsem drugega razloga: njihova trma jim preprečuje, da bi priznali, da imajo morda sami težavo ali da se motijo.

Preverite svoj današnji horoskop.

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