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Avtor:
Siol.net

Četrtek,
16. 7. 2026,
16.38

Osveženo pred

43 minut

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Natisni članek
horoskop horoskop horoskop škorpijon horoskop rak horoskop lev astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Četrtek, 16. 7. 2026, 16.38

43 minut

Ti znaki horoskopa so užaljeni zaradi vsake malenkosti

Avtor:
Siol.net

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Thermometer Blue 0
prepir | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Se vam je že kdaj zgodilo, da ste izrekli povsem nedolžno opazko, sogovornik pa se je v trenutku zavil v molk ali pa vam vrnil strupen pogled? Vsi imamo dneve, ko smo malce bolj občutljivi, a nekateri ljudje imajo vgrajen radar za iskanje skritih pomenov tam, kjer jih sploh ni. Astrologija pravi, da je ta nagnjenost k hitri užaljenosti močno povezana z zvezdami. Nekatera astrološka znamenja namreč vsako besedo, kretnjo ali celo predolgo tišino vzamejo osebno, zaradi česar je komunikacija z njimi včasih podobna hoji po minskem polju.

Rak

Raki veljajo za najbolj občutljivo znamenje zodiaka, saj vse občutijo desetkrat močneje kot preostali. Njihovo razpoloženje se spreminja hitreje kot vreme, njihova pregovorna zaščitna lupina pa pogosto ni dovolj debela, da bi jih ubranila pred zunanjim svetom. Ko začutijo minimalno spremembo v vašem tonu glasu, si to nemudoma razlagajo kot napad nase. Namesto da bi težavo razčistili z odprtim pogovorom, se raje umaknejo v samoto, kuhajo mulo in tiho trpijo, medtem ko vi ugibate, kaj ste sploh naredili narobe.

Lev

Čeprav levi navzven delujejo samozavestno, neustrašno in ponosno, je njihovo srce v resnici izjemno krhko, ko gre za njihovo javno podobo. Hrepenijo po občudovanju, nenehni pozornosti in potrditvi okolice. Če njihove nove pričeske ne opazite takoj ali pa se morda celo pošalite na račun njihovega modnega izbora, boste v trenutku sprožili alarm. Vsako kritiko, pa naj bo še tako dobronamerna, doživljajo kot neposredno žalitev, na kar se odzovejo z ledeno hladnostjo ali z dramatičnim užaljenim odhodom.

Škorpijon

Škorpijoni so mojstri branja med vrsticami, kar pa jih pogosto pripelje do napačnih sklepov. Ker so po naravi nezaupljivi in vedno iščejo skrite motive, bodo v vaši povsem preprosti izjavi hitro našli tisto, kar sploh ni bilo izrečeno. Ko so užaljeni, tega ne pokažejo z glasnim jokom, temveč z nevarnim molkom. Njihov spomin je neverjeten, zato si bodo to malenkost zapomnili za več let in čakali na popoln trenutek, da vam vrnejo milo za drago, saj njihova užaljenost skoraj vedno pride z željo po maščevanju.

Preverite svoj današnji horoskop.

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