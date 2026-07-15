Največ veganov se rodi v teh znakih horoskopa

Ste se kdaj vprašali, zakaj nekatere ljudi že od otroštva vleče k rastlinski prehrani, medtem ko si drugi življenja brez sočnega zrezka ne morejo predstavljati? Medtem ko so razlogi za veganstvo pogosto etični, okoljski ali zdravstveni, astrologi trdijo, da imajo pri tem prste vmes tudi zvezde. Nekatera astrološka znamenja imajo namreč prirojeno visoko stopnjo empatije do živali, močno samodisciplino ali pa preprosto obožujejo lahkotnost, ki jo prinaša rastlinska prehrana.

Devica

Device ničesar ne prepuščajo naključju, njihov prehod na veganstvo je skoraj vedno rezultat globoke analize in raziskovanja. Ko enkrat začnejo proučevati sestavine v predelani hrani in vpliv mesne industrije na človeški organizem, hitro ugotovijo, da je polnovredna rastlinska prehrana najčistejše gorivo za njihovo telo. V praksi to pomeni, da so device tiste veganke, ki imajo vnaprej natančno načrtovane obroke za ves teden, njihovi hladilniki pa so polni svežih superživil in popolnoma uravnoteženih makrohranil.

Ribi

Ribe so globoko povezane z naravo in vsemi živimi bitji, meja med njihovo lastno energijo in bolečino okolice pa je zelo tanka. Razlog za veganstvo je pri njih skoraj izključno etične narave. Ker imajo neverjetno razvito empatijo, preprosto ne morejo prenesti misli na trpljenje živali, zato prehod na rastlinsko prehrano zanje ni modna muha, ampak globoka duhovna in moralna nuja. V kuhinji delujejo nadvse intuitivno in s srcem, zato z veseljem poustvarjajo priljubljene tradicionalne jedi v veganskih različicah.

Vodnar

Vodnarji rušijo tabuje in radi preizkušajo alternativne načine življenja. Če družba pravi, da je uživanje mesa nekaj samoumevnega, bodo oni prvi podvomili o tem. Njihov glavni motiv za veganstvo se skriva v skrbi za ekološki odtis in prihodnost Zemlje, saj v rastlinski prehrani vidijo logičen korak k reševanju podnebnih sprememb. Na njihovem krožniku boste našli najnovejše kulinarične inovacije od laboratorijskih nadomestkov mesa do nenavadnih fermentiranih jedi, svoje prepričanje pa radi tudi glasno delijo s svetom.

Bik

Biki slovijo kot največji gurmani zodiaka, ko pa se odločijo za veganstvo, je to zato, ker ugotovijo, da lahko v hrani uživajo kraljevsko in hkrati popolnoma brez slabega občutka. Povežejo se z naravnimi ritmi in hitro ugotovijo, kako bogati, kremasti in polni okusov so lahko zelenjavni obroki. Ko zaradi znamenite trme enkrat sprejmejo to življenjsko odločitev, je ne spremenijo nikoli več, njihov veganski stil pa vedno vključuje estetsko dovršene jedi, bogate omake in vrhunske sladice.