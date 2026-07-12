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Avtor:
Siol.net

Nedelja,
12. 7. 2026,
18.49

Osveženo pred

12 minut

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horoskop horoskop horoskop oven horoskop dvojčka horoskop strelec horoskop ribi astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Nedelja, 12. 7. 2026, 18.49

12 minut

Teh znakov horoskopa ne morete jemati resno

Avtor:
Siol.net

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prijatelji | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vsi imamo v svojem krogu prijateljev ali sodelavcev nekoga, ob katerem se preprosto moramo nasmehniti, ko začne razlagati svoje velike načrte. Astrologija pravi, da nekatera znamenja zodiaka preprosto niso ustvarjena za strogo resnost. Njihov lahkoten pristop do sveta, nenehno iskanje zabave in hitro spreminjanje mnenja so krivi za to, da jih okolica v ključnih trenutkih pogosto težko jemlje resno.

Dvojčka

Dvojčki veljajo za absolutne prvake v spreminjanju mnenj in interesov. Njihovi možgani so nenehno v pogonu, kar pomeni, da se njihove odločitve spreminjajo iz ure v uro. Če vam danes z vso strastjo razlagajo o svojem novem poslovnem načrtu, obstaja velika verjetnost, da bodo že jutri pozabili, da se je ta pogovor sploh zgodil. Zaradi njihove nagnjenosti k površnosti in nenehnemu iskanju novih dražljajev ljudje hitro ugotovijo, da njihovih velikih besed preprosto ne gre jemati kot suho zlato.

Strelec

Strelci skozi življenje korakajo prepričani, da se bo na koncu vse nekako izšlo, ne glede na to, kako nerealni so njihovi načrti. Postavljajo si ogromne, včasih povsem neuresničljive cilje, ki jih nato razlagajo vsem okoli sebe. Ko jim poskušate predstaviti praktično in realno plat zadeve, vas bodo označili za pesimista. Ker pogosto obljubijo več, kot lahko dejansko izpolnijo, in ker ob prvih resnih težavah raje pobegnejo na naslednjo pustolovščino, okolica njihove velike obljube hitro začne jemati z rezervo.

Ribi

Ribe so znane po tem, da večino časa preživijo v svojem varnem svetu sanjarjenja in iluzij. Ko nastopijo resne življenjske situacije, pa se preprosto izklopijo iz realnosti. Njihova razlaga sveta je polna mistike, čustev in dramatičnih preobratov, kar je sicer čudovito za umetnost, v vsakdanjem življenju pa deluje precej nezanesljivo. Ker se težko sprijaznijo z dejstvi in raje vidijo stvari takšne, kot so v njihovi domišljiji, jih ljudje v praktičnih in resnih zadevah le redko prosijo za nasvet ali pomoč.

Oven

Ovni so ognjeni in glasni, a njihov pristop k reševanju težav je pogosto neverjetno impulziven in nezrel. Ko nekaj hočejo, to hočejo takoj, pri tem pa se obnašajo kot trmast otrok, ki ne vidi posledic svojih dejanj. Njihovi izbruhi jeze in nenadno navdušenje nad novimi idejami so tako pogosti in intenzivni, da okolica sčasoma preprosto razvije odpor in njihovih dramatičnih reakcij ne jemlje več resno. Vsi namreč vedo, da bo njihova trma minila takoj, ko se bo pojavila naslednja zanimiva stvar.

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