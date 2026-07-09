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Avtor:
Siol.net

Četrtek,
9. 7. 2026,
18.32

Osveženo pred

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horoskop horoskop horoskop vodnar horoskop dvojčka horoskop strelec astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Četrtek, 9. 7. 2026, 18.32

1 ura, 24 minut

Največji lomilci src se rodijo v teh znakih horoskopa

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
par, ljubezen, zveza, odnos, poletje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Medtem ko nekateri ljudje sanjajo o veliki ljubezni in večni zvezi, drugi uživajo v svobodi, spogledovanju in vznemirjenju, ki ga prinašajo nova poznanstva. Astrologi pravijo, da so trije znaki horoskopa znani po tem, da se izogibajo zvezam, hitro izgubijo zanimanje in vedno pustijo odprta vrata novim avanturam. Zaradi tega pogosto zlomijo kakšno srce, pa čeprav to ni vedno njihov namen.

Dvojčka

Dvojčki obožujejo spoznavanje novih ljudi, pogovore, spogledovanje in osvajanje. S svojo karizmo in smislom za humor zlahka pritegnejo ljudi, a težava nastane, ko izgine začetno vznemirjenje. Rutina jih začne hitro dolgočasiti, zato ves čas iščejo nekaj novega in bolj zanimivega. Ne marajo občutka, da jih nekaj ali nekdo ovira, zato se težko posvetijo le eni osebi. Sicer se lahko iskreno zaljubijo, a so v resno zvezo pripravljeni vstopiti šele, ko spoznajo nekoga, ki jih neprestano mentalno izziva.

Strelec

Strelci bolj kot vse drugo cenijo svobodo, so spontani, obožujejo potovanja, nova doživetja in občutek, da lahko kadarkoli odidejo brez pojasnil. Prav zato se jim resne zveze zdijo kot omejitev, še posebej, če je partner zelo zahteven ali posesiven. So zelo šarmantni in zlahka osvajajo s svojim optimizmom in vedrino, a enako zlahka izginejo, če se jim zazdi, da odnos postaja preveč resen. Raje se odločijo za avanturo kot dolgoročne načrte, zaradi česar sodijo med največje lomilce src v zodiaku.

Vodnar

Vodnarji so neodvisni in radi živijo po lastnih pravilih. Čustva kažejo na samosvoj način in ne dovolijo, da bi zveza postala središče njihovega življenja. Potrebujejo ogromno prostora, če pa začutijo pritisk ali prevelika pričakovanja, se pogosto čustveno oddaljijo. Njihova skrivnostnost in izvirnost sta marsikomu zelo privlačni, a prav zaradi tega se njihovim partnerjem pogosto zdi, da jih ne morejo povsem spoznati. Ko vodnarji izgubijo interes, raje odidejo, kot da bi ostali v zvezi, v kateri ne vidijo prihodnosti.

Preverite svoj današnji horoskop.

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