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Avtor:
Siol.net

Sobota,
1. 8. 2026,
18.00

Osveženo pred

51 minut

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horoskop horoskop horoskop oven horoskop bik horoskop škorpijon astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Sobota, 1. 8. 2026, 18.00

51 minut

Tem znakom horoskopa gre po glavi le seks

Avtor:
Siol.net

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
par, ljubezen | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekateri ljudje izžarevajo neustavljivo privlačnost in imajo izjemno močan čutni nagon, zaradi katerega se njihove misli zelo pogosto vrtijo okoli strasti in intimnosti. Zanje telesna privlačnost in čutni užitki niso postranska stvar, ampak osnovna potreba, ki poganja njihovo vsakodnevno energijo. Astrologi so prepričani, da najbolj divjo strast v sebi nosijo trije znaki horoskopa, ki jim misli večinoma zaposluje le seks.

Škorpijon

Škorpijoni so nesporni kralji strasti in intimnosti zodiaka. Zanje spolnost ni le fizično dejanje, ampak globoka, skoraj magična izkušnja, skozi katero iščejo popolno zlitje telesa in duše. Njihove misli so nenehno prežete z močno erotično napetostjo, zaradi česar v vsakem pogledu, dotiku ali gesti opazijo skriti čutni naboj. Okolica se njihovemu neustavljivemu magnetizmu težko upre, saj izžarevajo intenzivno energijo, ki v hipu vzbudi strast v vsakomer.

Bik

Biki so izjemno telesna in hedonistična bitja, ki svet dojemajo skozi vsa svoja čutila. Obožujejo dotike, božanje, telesno bližino in dolga, strastna razvajanja med rjuhami, ki jih dojemajo kot najboljšo sprostitev po napornem dnevu. Fantazije o čutnih užitkih so stalni spremljevalec njihovih misli, pri čemer ne marajo hitenja, ampak prisegajo na popolno predanost. Obvladajo razvajanje partnerja in iz vsakega intimnega trenutka ustvarijo čutno pravljico.

Oven

Ovni so neustrašni pionirji, ki jih vodijo čisti, prvinski impulzi, zaradi česar pri uresničevanju svojih strasti ne poznajo oklevanja. So izjemno strastni, spontani in delujejo na podlagi trenutnega navdiha, njihove misli pa hitro odtavajo k divjim in adrenalinskim igram. Ne marajo predolgih pogovorov, ampak želijo svoje želje uresničiti takoj in brez zadržkov. Ljudje jih obožujejo zaradi njihove neposrednosti in divje energije, z njimi plamen strasti nikoli ne ugasne.

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