Ti znaki horoskopa si v sekundi premislijo, in to večkrat na dan

Ste že kdaj načrtovali popoln večer s prijateljem, nato pa je ta le nekaj minut pred odhodom popolnoma spremenil načrt? Ali pa morda sami spadate med tiste, ki v trgovini trikrat zamenjajo vsebino nakupovalne košarice, preden pridejo do blagajne? Astrologija pravi, da predvsem tri nebesna znamenja živijo v svetu neskončnih možnosti, v katerem je vsaka nova ideja boljša od prejšnje.

Dvojčka

Če bi morali izbrati obraz za neodločnost, bi bili to zagotovo dvojčki. Kot zračno znamenje, ki mu vlada Merkur, planet komunikacije in razmišljanja, dvojčki predelujejo informacije s svetlobno hitrostjo. Njihov um deluje kot spletni brskalnik s hkrati odprtimi petdesetimi zavihki. Ko vam ob petih popoldne potrdijo kavo, njihov skriti miselni proces že ugotavlja, da bi bilo takrat pravzaprav veliko bolje obiskati fitnes ali pa prebrati poglavje knjige. V praksi to pomeni, da so lahko popolnoma navdušeni nad potovanjem na Bali, v naslednjem trenutku pa vas bodo že goreče prepričevali, da je konec tedna v domačih termah neprimerljivo boljša ideja.

Tehtnica

Tehtnice si ne premislijo zato, ker bi bile nepredvidljive ali kaotične, ampak zato, ker se panično bojijo, da bodo sprejele napačno odločitev. Vsaka zadeva ima v njihovih očeh dve enakovredni plati. Ko se tehtnica po dolgem premisleku končno odloči za eno možnost, začne takoj analizirati, kaj vse bo zamudila, ker ni izbrala druge poti. Da bi ugodile vsem vpletenim in hkrati pomirile svoj notranji nemir, bodo svojo odločitev brez težav spremenile tik pred zdajci. Naročanje hrane v restavraciji s tehtnico je zato vedno poseben projekt, saj obstaja velika verjetnost, da bo spremenila svoje mnenje ravno v trenutku, ko natakar že zapisuje naročilo.

Ribi

Ribe spadajo med vodna znamenja, kar pomeni, da so njihove odločitve tesno povezane z njihovim trenutnim čustvenim stanjem. To pa se lahko spreminja hitreje kot aprilsko vreme. Temu znamenju vlada Neptun, planet iluzij in sanjarjenja, zato ribe pogosto delujejo zunaj togih okvirov logike. Zjutraj se lahko zbudijo polne elana in obljubijo, da bodo organizirale veliko večerno druženje, popoldne pa se v njih naseli neustavljiva želja po samoti in miru. Ker vedno zvesto sledijo svojemu trenutnemu notranjemu občutku, se prejšnji načrt preprosto razblini, kakor da nikoli ni obstajal. Dogovor z ribami tako zares drži šele takrat, ko jih dejansko vidite v živo.