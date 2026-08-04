Zakon ni za vsakogar: astrologi pravijo, da je za dva znaka prava nočna mora

Zakon od vsakogar zahteva kompromis, potrpežljivost in pripravljenost na prilagajanje. Čeprav je uspeh zveze odvisen od številnih dejavnikov, astrologi opozarjajo, da nekatera astrološka znamenja znatno težje prenašajo omejitve, ki jih prinaša dolgotrajen odnos. Pri tem še posebej izstopata dve znamenji, ki jima svoboda in osebni prostor pomenita veliko več kot rutina in predvidljivost.

Dvojčka

Dvojčki so izjemno radovedni, družabni in obožujejo občutek, da je njihovo življenje polno novih izkušenj. Prav zato zelo težko prenašajo enoličnost, ki se sčasoma lahko prikrade v dolgotrajne zveze.

To ne pomeni, da ne znajo ljubiti ali biti zvesti, potrebujejo pa partnerja, ki jih neprestano spodbuja, preseneča in intelektualno izziva. Če odnos postane preveč predvidljiv, se hitro začnejo počutiti ujete.

Astrologi poudarjajo, da dvojčki najbolje delujejo v zakonu, v katerem imata oba partnerja dovolj prostora za lastne interese in družabno življenje.

Strelec

Strelci obožujejo svobodo, potovanja in spontanost. Misel na to, da bi jih nekdo nadzoroval ali omejeval, jim prinaša stisko, zato se včasih močno upirajo resnim obveznostim.

V zakon vstopijo šele takrat, ko so povsem prepričani, da so našli osebo, ki v celoti razume njihovo potrebo po neodvisnosti. Če začutijo, da se morajo odpovedati svojim sanjam ali navadam, se nezadovoljstvo pri njih hitro nakopiči.

Po drugi strani pa velja nasprotno: ko imajo ob sebi partnerja, ki jih podpira in jih ne poskuša spremeniti, so lahko izjemno zvesti, predani in velikodušni.