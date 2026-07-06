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Avtor:
Siol.net

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
15.48

Osveženo pred

24 minut

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Natisni članek
horoskop horoskop horoskop tehtnica horoskop lev horoskop bik horoskop devica astrologija nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 15.48

24 minut

Najbolje oblečeni v vsaki družbi so ti znaki horoskopa

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
ženska, dekle, poletje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Zagotovo poznate koga, ki je vedno videti brezhibno, tudi če si nadene le preprosto belo majico in kavbojke. Medtem ko nekateri porabijo ure pred ogledalom in še vedno dvomijo o svoji izbiri, imajo določeni ljudje prirojen čut za estetiko, s katerim brez truda pritegnejo poglede. Za takšne modne ikone veljajo štiri nebesna znamenja.

Bik

Bikom vlada Venera, planet lepote, ljubezni in materialnega udobja, kar se močno pozna v njihovi garderobi. Ljudje, rojeni v tem znamenju, ne sledijo slepo vsakemu trendu z družbenih omrežij, ampak prisegajo na klasične kose, ki nikoli ne gredo iz mode. V družbi izstopajo, ker njihova oblačila že na daleč delujejo prefinjeno in drago. Obožujejo naravne, bogate materiale, kot so svila, kašmir in kakovostno usnje, v njihovi omari pa prevladujejo umirjeni, zemeljski toni. Njihova skrivnost je v tem, da znajo združiti maksimalno udobje z vrhunsko estetiko, zato so vedno videti urejeni.

Lev

Če biki prisegajo na opazno klasiko, levi obožujejo dramo in pozornost. Vlada jim Sonce, zato ni nenavadno, da želijo zablesteti v vsakem prostoru, v katerega vstopijo. Njihov stil je drzen, dramatičen in pogosto poln živih barv, bleščic ali opaznih modnih dodatkov. Levi se ne bojijo modnega tveganja in z lahkoto kombinirajo kose, ki si jih drugi sploh ne bi upali obleči. V družbi so vedno tisti, ki postavljajo modne smernice, saj njihova oblačila odražajo njihovo močno osebnost. Tudi ko se oblečejo v športna oblačila, poskrbijo za tisto piko na i, s katero dajo vedeti, da so kralji stila.

Tehtnica

Tudi tehtnicam tako kot bikom vlada čudovita Venera, vendar se njen vpliv tukaj izraža skozi popolno ravnovesje in simetrijo. Tehtnice imajo izjemen oko za podrobnosti in natančno vedo, katere barve, kroji in vzorci se ujemajo med seboj. Njihov stil bi lahko opisali kot romantičen, sodoben in izjemno skladen. Ko se uredijo, nihče v njihovi družbi nima občutka, da so se zelo trudile s svojim videzom, čeprav je vsak dodatek, od nakita do čevljev, skrbno premišljen. Vedno znajo izbrati popolna oblačila za vsako priložnost, s svojo umirjeno eleganco pa v vsako družbo prinesejo pridih visoke mode.

Devica

Device slovijo po svojem perfekcionizmu in ta lastnost se v polni luči pokaže pri njihovem oblačenju. Stil device je čist, minimalističen in neverjetno premišljen. Na njih nikoli ne boste videli zmečkane srajce, neusklajenih barv ali napačno izbranih čevljev. Obožujejo kroje, ki poudarijo postavo na prefinjen način, in prisegajo na rek, da je manj pravzaprav več. V družbi izstopajo po svoji čisti, minimalistični estetiki, ki deluje izjemno profesionalno in hkrati privlačno. Njihova moč je v detajlih, kot so popolnoma usklajen pas, diskreten nakit in urejena pričeska, s čimer dosežejo videz, ki mu ni para.

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