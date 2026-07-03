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Avtor:
Siol.net

Petek,
3. 7. 2026,
22.14

Osveženo pred

58 minut

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Petek, 3. 7. 2026, 22.14

58 minut

S temi znaki horoskopa si ne želite iti v kino

Avtor:
Siol.net

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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kino | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ogled filma v kinu je za mnoge sveti ritual, med katerim se popolnoma potopi v dogajanje na platnu in pozabi na zunanji svet. Vendar pa se lahko ta sproščujoči večer hitro spremeni v živčno preizkušnjo, če se tja odpravite z napačnim sopotnikom. Dobro premislite, ali boste s seboj povabili katerega od teh štirih astroloških posebnežev.

Oven

Ovni so znani po svoji ognjeni energiji, impulzivnosti in kroničnem pomanjkanju potrpljenja, kar se v zatemnjeni dvorani lahko hitro izkaže za težavo. Že med predvajanjem oglasov in napovednikov glasno negodujejo, kdaj se bo film končno začel. Če se zgodba razvija počasi ali če gre za dramo z dolgimi dialogi, se bodo nemirno presedali na stolu in glasno vzdihovali. Ker vse doživljajo izjemno intenzivno, bodo dogajanje na platnu pogosto komentirali v živo, s čimer ne bodo motili le vas, ampak celo dvorano. In če film ne bo dovolj dinamičen, vas bodo brez pomisleka sredi predvajanja začeli prepričevati, da dvorano preprosto zapustite.

Lev

Levi obožujejo dramo in blišč, imajo pa težavo s tem, da v kinu žarometi svetijo v nekoga drugega. V kino ne pridejo le gledat filma, ampak želijo iz tega narediti družabni dogodek. Med predstavo imajo v roki nenehno telefon, saj morajo nujno objaviti zgodbo na družbenih omrežjih, svetleči zaslon pa osvetli pol dvorane. Prav tako imajo navado, da si prisvojijo obe naslonjali za roke in glasno hrustajo s pokovko, saj se podzavestno počutijo kot kralji celotnega prostora. Njihov smeh je najglasnejši, njihovi odzivi pa najbolj dramatični, zato boste imeli ves čas občutek, da ste na predstavi, kjer so oni v glavni vlogi, film pa je le stranska kulisa.

Devica

Če si želite film ogledati sproščeno in brez pretiranega razmišljanja, potem devica zagotovo ni vaša idealna družba. To analitično znamenje preprosto ne zna izklopiti svojih možganov. Že v prvih minutah opazijo, da ima glavni igralec v naslednjem kadru drugačno pričesko, da so posebni učinki slabo narejeni ali da je zgodba zgodovinsko netočna. Namesto da bi uživale v čarovniji filma, bodo šepetaje analizirale luknje v scenariju in logične nesmisle. Ko se bodo v dvorani prižgale luči, namesto pogovora o tem, kako lep je bil film, pričakujte podrobno recenzijo vseh tehničnih in režijskih napak, s katero vam bodo pokvarile celoten vtis.

Strelec

Strelci so znamenje svobode, gibanja in avantur, bivanje v zaprtem prostoru in sedenje na enem mestu dve uri skupaj pa je zanje prava oblika mučenja. Že pred začetkom filma pojedo vso pokovko, nato pa se začne njihov ples. Vsaj trikrat med predstavo bodo šli po pijačo, na stranišče ali pa si preprosto malo pretegnili noge, pri čemer bodo vsakič znova zmotili celo vrsto gledalcev. Ker se hitro začnejo dolgočasiti, bodo med filmom začeli šepetati nepovezane stvari, vam postavljali vprašanja o povsem drugih temah ali pa preprosto zasmrčali. Z njimi je krasno na zabavah, za sedenje v kinu pa so bolj slaba družba.

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