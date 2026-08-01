Pevec Simon Rosc predstavlja svoj novi poletni latino-pop singel z naslovom Farsa, v katerem se sprašuje, ali je danes vse le še igra vlog. Njegova pesem na prvi pogled govori o ljubezni in odnosih, v katerih iskrenost vse pogosteje nadomeščajo pričakovanja, preračunljivost in vnaprej pripravljene vloge. Hkrati pa odpira tudi širše vprašanje časa, v katerem živimo: ali je farsa postala del vsakdana – ne le v odnosih, temveč tudi v medijih, na družbenih omrežjih in v načinu, kako predstavljamo sami sebe? "Pesem govori o farsi v razmerjih. O težavah sodobnih zmenkarij, ko mnogi upoštevajo samo ideale, ki jih vidijo na družbenih omrežjih, ne sledijo pa svojemu srcu, ko gre za izbiro partnerja," je prepričan pevec, ki je vse to in še več povedal v Siolovi rubriki Hitrih 5, pri novi skladbi pa se je predstavil tudi v novi vlogi.

Zakaj pravite, da je vse le farsa? Tako se namreč imenuje tudi vaš najnovejši singel. Zakaj ste mu nadeli tak naslov?

V dobi družbenih omrežij, ki kažejo popačeno sliko vsega in ustvarjajo neke nove ideale, ki v resnici niso vedno dosegljivi, je na koncu lahko vse farsa. Torej neka fasada, za katero pa ni iskrenosti in avtentičnosti.

Simon Rosc? Kdo je Simon Rosc je novinar, televizijski voditelj, urednik in pevec. Širši javnosti se je prvič predstavil leta 2011, ko je nastopil v oddaji Slovenija ima talent in se uvrstil med polfinaliste. Po oddaji je izdal svoj prvi singel Eno šanso mi dej, nato pa se je bolj posvetil novinarski karieri.



V zadnjih letih je izdal nekaj singlov na samostojni glasbeni poti, poleg novinarskega dela pa nastopa tudi kot pevec na različnih dogodkih in festivalih ter združuje medijsko in glasbeno kariero.

"V dobi družbenih omrežij, ki kažejo popačeno sliko vsega in ustvarjajo neke nove ideale, ki v resnici niso vedno dosegljivi, je na koncu lahko vse farsa," meni Rosc. Foto: Tilen Šoštarič

Poglejte si videospot:

O čem govori vaša najnovejša skladba?

Pesem govori o farsi v razmerjih. O težavah sodobnih zmenkarij, ko mnogi upoštevajo samo ideale, ki jih vidijo na družbenih omrežjih, ne sledijo pa svojemu srcu, ko gre za izbiro partnerja.

Sami pravite, da je farsa postala del vsakdana – v medijih, na družbenih omrežjih in v načinu, kako ljudje predstavljamo sami sebe. Zakaj tako menite?

Ker ravno zaradi teh idealov, ki jih predstavljajo družbena omrežja in niso resnični, ljudje izgubljajo občutek, kdo v resnici so. Velikokrat ljudje samo ponavljajo, kar vidijo pri drugih. Izgubijo občutek, da tisto, kar je na družbenih omrežjih, ni vedno resnično. Prevečkrat sledijo tistemu, kar vidijo, kot pa svojemu srcu.

"Velikokrat ljudje samo ponavljajo, kar vidijo pri drugih. Izgubijo občutek, da tisto, kar je na družbenih omrežjih, ni vedno resnično. Prevečkrat sledijo tistemu, kar vidijo, kot pa svojemu srcu," je prepričan pevec. Foto: Tilen Šoštarič

Pri snemanju videospota ste naleteli tudi na izziv. Ste mu bili kos in za kaj je pravzaprav šlo?

Šlo je za ples. Nisem profesionalni plesalec, zato je bil to precejšen izziv, sploh koordinacija plesa in petja. Ampak s trdim delom je na koncu vse izpadlo tako, kot mora.

Foto: Tilen Šoštarič

Kot glasbenik boste poleti najbrž precej delovno zasedeni. Boste ob delu našli tudi čas za dopust?

Seveda. Pomembno je, da ne pozabimo nase. Vsak potrebuje dopust in čas, ko se lahko povsem odklopi ter zamenja okolje.

"Šlo je za ples. Nisem profesionalni plesalec, zato je bil to precejšen izziv, sploh koordinacija plesa in petja. Ampak s trdim delom je na koncu vse izpadlo tako, kot mora." Foto: Tilen Šoštarič

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