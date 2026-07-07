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Avtor:
Siol.net

Torek,
7. 7. 2026,
18.27

Osveženo pred

1 ura, 35 minut

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Natisni članek

Natisni članek
horoskop horoskop horoskop bik horoskop devica horoskop škorpijon horoskop kozorog astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Torek, 7. 7. 2026, 18.27

1 ura, 35 minut

Tem znakom horoskopa je usojeno bogastvo

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
par, zveza | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Se vam zdi, da nekateri ljudje preprosto privlačijo denar kot magnet, medtem ko se morajo drugi truditi za vsak evro? Čeprav sta trdo delo in kanček sreče ključna za uspeh, astrologi trdijo, da imajo nekatera astrološka znamenja že ob rojstvu zapisano posebno nagnjenje k finančnemu obilju.

Bik

Če kdo resnično razume vrednost denarja in uživa v luksuzu, so to biki. Niso le sanjači, ampak veljajo za izjemno marljive in prizemljene osebe. Ko si zastavijo finančni cilj, bodo delali neutrudno, dokler ga ne dosežejo. Njihova največja supermoč sta neverjetna potrpežljivost in smisel za dolgoročne investicije, zato se odlično znajdejo na področju nepremičnin in bančništva.

Devica

Device morda ne iščejo žarometov javnosti, a prav v ozadju pogosto ustvarjajo prave finančne imperije. Imajo izjemen smisel za podrobnosti in nikoli ne zapravljajo denarja za nepremišljene nakupe, saj vsako finančno odločitev predhodno natančno analizirajo. So pravi mojstri optimizacije stroškov in iskanja napak v sistemu, kar jim prinaša ogromno prednost v sodobnem poslovnem svetu.

Škorpijon

Škorpijoni imajo skorajda srhljiv občutek za to, kje se skriva denar. Ko vidijo pravo poslovno priložnost, bodo vanjo vložili vso svojo energijo in premoženje. Ne bojijo se tveganja, vendar so njihove poteze skrbno premišljene. Odlično berejo namere drugih, kar jim pomaga pri ključnih pogajanjih. Veliko uspešnih borznih posrednikov in neodvisnih investitorjev je rojenih prav v tem znamenju.

Kozorog

Kozorogi so sinonim za kariero, uspeh in visok družbeni status. Že od malih nog se zavedajo, da uspeh ne pride čez noč, in veljajo za rojene voditelje z izjemno visoko delovno etiko. Denar zanje ni le sredstvo za zapravljanje, ampak predvsem moč, varnost in potrditev njihovih dosežkov. Z železno disciplino zlahka vodijo velike korporativne sisteme in zapletene projekte.

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