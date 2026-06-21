To so najbolj neustrašni znaki horoskopa

Ste se kdaj vprašali, zakaj nekateri ljudje brez oklevanja skočijo z elastiko v globino, javno nastopajo brez trohice treme ali pa brez strahu zapustijo varno službo in začnejo nekaj popolnoma novega? Astrologi pravijo, da določeni elementi in vladajoči planeti dajejo nekaterim znakom neverjetno duševno in telesno moč.

Oven

Če bi morali neustrašnost opisati z enim samim znakom, so to ovni. Kot prvo znamenje zodiaka nosijo energijo začetka, pionirstva in nebrzdane moči, zato ne poznajo neodločnosti. Ko si nekaj zastavijo, bodo to dosegli, ne glede na ovire. Strah zanje ni ovira, ampak gorivo. Če jim rečete, da nečesa ne morejo storiti, bodo naredili vse, da vam dokažejo nasprotno.

Škorpijon

Medtem ko so ovni neustrašni navzven, so škorpijoni mojstri notranjega, psihološkega poguma. Njihova neustrašnost se kaže v pripravljenosti, da se spoprimejo z najtežjimi življenjskimi resnicami. Ne bojijo se kriznih razmer, tabu tem ali globokih čustvenih transformacij. Ko vsi preostali v paniki zbežijo, škorpijoni ostanejo mirni, analizirajo položaj in prevzamejo nadzor.

Strelec

Strelci svojo neustrašnost črpajo iz globokega prepričanja, da se bo na koncu vse izteklo dobro. Njihov pogum izvira iz želje po svobodi in znanju, zato se ne bojijo tveganja. Zanje je življenje velika pustolovščina, brez težav se preselijo na drugi konec sveta, ne da bi znali jezik ali imeli zagotovljeno službo. Strah pred neuspehom pri njih preprosto ne obstaja.

Lev

Ne čudi, da so levi dali ime levjesrčnosti. Njihov pogum je tesno povezan z njihovim egom, ponosom in ljubeznijo do tistih, ki jih želijo zaščititi. So neustrašni, ko gre za zagovarjanje lastnih prepričanj ali zaščito bližnjih. Ne bojijo se žarometov, javnega mnenja ali kritik. Stopili bodo na oder in povedali svojo resnico, tudi če se prav nihče ne strinja z njimi.