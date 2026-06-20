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Avtor:
Siol.net

Sobota,
20. 6. 2026,
18.28

Osveženo pred

59 minut

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Thermometer Blue 0,07

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Natisni članek
horoskop horoskop horoskop dvojčka horoskop tehtnica horoskop škorpijon astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Sobota, 20. 6. 2026, 18.28

59 minut

Za hrbtom vas najbolj opravljajo ti znaki horoskopa

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
ženska, dekle, kava | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ste kdaj vstopili v sobo in začutili, da se je pogovor nenadoma prekinil? Ali pa ste izvedeli skrivnost o sebi, ki ste jo zaupali le eni osebi? Vsi kdaj poklepetamo o drugih, a nekatera astrološka znamenja so pravi mojstri opravljanja za hrbtom.

Čeprav astrologija ne določa zlobnosti, pa močno vpliva na našo potrebo po komunikaciji, zbiranju informacij in iskanju potrditve. Preverite, katera znamenja horoskopa najtežje držijo jezik za zobmi in zakaj to počnejo.

Dvojčka

Če bi morali izbrati znamenje, ki vlada komunikaciji in s tem tudi opravljanju, so to zagotovo dvojčki. Opravljanja pogosto ne vidijo kot nekaj zlonamernega, zanje so informacije kot valuta. Radi delijo zgodbe, analizirajo položaje in se ob tem kratkočasijo. Danes poslušajo vaše težave, jutri pa bodo to zgodbo, morda tudi malce napihnjeno, delili s kom drugim ob kavi preprosto zato, ker je zanimiva. Če dvojčkom poveste skrivnost, izrecno poudarite, da gre za strogo zaupno stvar, pa še takrat bodite previdni.

Tehtnica

Tehtnice slovijo po diplomatski naravi in želji po harmoniji, zato vas bo njihova prisotnost na tem seznamu morda presenetila. A prav njihova želja, da bi ugajale vsem, jih pripelje do opravljanja. Na vse pretege se izogibajo konfliktom iz oči v oči, in če imajo z vami težavo, vam tega ne bodo povedale neposredno, ampak bodo iskale zaveznike drugje. Da bi dobile potrditev, bodo drugim razlagale svojo plat zgodbe o vas. Na zunaj bodo ostale sladke in prijazne, za vašim hrbtom pa bodo gradile zavezništva proti vam.

Škorpijon

Škorpijoni so znani kot skrivnostni in izjemno zvesti, kar drži ... dokler ste med njihovimi zavezniki. Če pa jim stopite na prste ali začutijo, da jim nekaj prikrivate, se njihova strategija hitro spremeni. Ne opravljajo iz zabave kot dvojčki, ampak zaradi strategije in nadzora. Zbiranje vaših skrivnosti zanje pomeni pripravljanje orožja. S svojo analitično naravo secirajo vaše napake, in če vas prepoznajo kot grožnjo ali nasprotnika, bodo vaše skrivnosti uporabili točno takrat, ko bo to zanje najbolj koristno.

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