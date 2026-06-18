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Avtor:
Siol.net

Četrtek,
18. 6. 2026,
16.53

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

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Thermometer Blue 0,07

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horoskop horoskop horoskop tehtnica horoskop kozorog horoskop vodnar astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Četrtek, 18. 6. 2026, 16.53

1 ura, 3 minute

Najbolj pravični ljudje se rodijo v teh znakih horoskopa

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
ženska, dekle, pomlad, poletje, jesen | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Poštenost, objektivnost in občutek za pravico so lastnosti, ki si jih mnogi pripisujejo, a po mnenju astrologov so z njimi rojeni predvsem trije znaki horoskopa.

Tehtnica

Nihče se ne čudi, da je simbol tehtnic univerzalni prikaz ravnotežja in pravice. Znane so po tem, da so vedno pozorne na vse plati zgodbe, preden sprejmejo dokončno odločitev. Izogibajo se sporom, a jih še bolj moti krivica, zato pogosto prevzamejo vlogo glasu razuma. Njihov cilj je umiriti napetosti in najti rešitev, s katero bodo vse strani vsaj približno zadovoljne. Kar se včasih zdi kot neodločnost, pravzaprav izvira iz njihove želje, da bi bila končna odločitev karseda poštena.

Kozorog

Kozorogi na prvi pogled delujejo zadržano, v sebi pa nosijo močno spoštovanje do poštenosti in odgovornosti. Ne priznavajo dvojnih standardov, ampak so prepričani, da so pravila enaka za vse. So zelo objektivni in ne dovolijo, da bi osebna naklonjenost vplivala na njihovo presojo. Če mislijo, da nekaj ni v redu, bodo to odkrito in brez oklevanja povedali, čeprav vedo, da to marsikomu ne bo všeč. Prav zaradi te doslednosti veljajo za ljudi, ki jim je mogoče vedno zaupati.

Vodnar

Vodnarji imajo močno razvit občutek za družbeno pravičnost in enakost. Ne prenašajo diskriminacije, nepoštenja in izkoriščanja, zato se pogosto postavijo v bran tistim, ki se ne morejo boriti sami zase. Na vsako stvar gledajo v širšem kontekstu in zelo jim je pomembno ustvarjati pravičnejšo družbo za vse. Vodi jih objektivnost in ljudi vedno ocenjujejo glede na njihovo osebnost in vrednote, ne pa glede na status, videz ali tisto, kar o njih govorijo drugi.

Preverite svoj današnji horoskop.

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