Torek, 19. 5. 2026, 9.13

Stanovanjski krediti v Evropi in ZDA dražji zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu

Nepremičnine, stanovanja. | Po ocenah analitikov bodo višje obrestne mere neizogibno ohladile nepremičninski trg. | Foto Bojan Puhek

Po ocenah analitikov bodo višje obrestne mere neizogibno ohladile nepremičninski trg.

Foto: Bojan Puhek

Vojna na Bližnjem vzhodu vse bolj vpliva tudi na nepremičninske trge v Evropi in ZDA. Stroški stanovanjskih posojil so se v zadnjih tednih občutno zvišali, čeprav centralne banke za zdaj niso dodatno dvignile ključnih obrestnih mer, poroča Financial Times.

Banke in hipotekarni posojilodajalci v svoje ponudbe že vračunavajo višje stroške zadolževanja držav ter pričakovanja, da bi lahko zaradi novih inflacijskih pritiskov centralne banke znova zaostrile denarno politiko. Pomemben dejavnik negotovosti ostaja predvsem možnost motenj pri transportu nafte skozi Hormuško ožino.

V ZDA je povprečna obrestna mera za 30-letne hipotekarne kredite narasla na približno 6,36 odstotka, kar je več kot pred začetkom zniževanja obrestnih mer ameriške centralne banke. Tudi v Evropi se pogoji financiranja zaostrujejo. V Nemčiji so se obrestne mere za priljubljena desetletna stanovanjska posojila povzpela na okoli 3,6 odstotka. 

V ZDA se je povprečna obrestna mera dvignila nad raven iz septembra 2025.

Po besedah Floriana Pfaffingerja iz nemškega hipotekarnega posrednika Dr. Klein številni kupci želijo čim hitreje zaključiti postopke odobritve kreditov, preden bi se pogoji še dodatno poslabšali.

Največji skok v Veliki Britaniji

Najizrazitejšo rast obrestnih mer so v zadnjih mesecih zabeležili v Veliki Britaniji. Povprečna obrestna mera za dvoletne fiksne hipoteke je od konca februarja do aprila poskočila z okoli štirih na več kot pet odstotkov.

Hina Bhudia iz podjetja Knight Frank Finance opozarja, da je takšen skok močno prizadel kupno moč prebivalstva.

Ameriški trg pod pritiskom

Ameriški nepremičninski trg je bil po navedbah ekonomistov že pred začetkom konflikta pod pritiskom zaradi pomanjkanja stanovanj in visokih obrestnih mer. "Pred finančno krizo smo gradili preveč stanovanj, nato je sledilo desetletje, ko smo gradili premalo. Tako imamo danes pomanjkanje ponudbe, v zadnjem obdobju pa smo vstopili še v obdobje visokih obrestnih mer," je pojasnil ekonomist Matt Aks iz Evercore ISI. Ekonomisti opozarjajo, da bi se razmere lahko še zaostrile, če bi se konflikt na Bližnjem vzhodu podaljšal ali razširil. To bi centralne banke sčasoma prisililo k zvišanju obrestnih mer, da bi zajezile cenovne pritiske, kar bi dodatno obremenilo potencialne kupce.

Ekonomist John Muellbauer z Univerze v Oxfordu opozarja celo na možnost stagflacije. "Tveganje napačne presoje med Donaldom Trumpom in iranskim vodstvom narašča," je dejal in dodal, da bi morebitna eskalacija lahko svetovno gospodarstvo pahnila v stagflacijo. 

Po ocenah analitikov bodo višje obrestne mere neizogibno ohladile nepremičninski trg. "Vse je odvisno od tega, kako dolgo bo konflikt trajal," opozarja Hina Bhudia.

