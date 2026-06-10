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Avtorji:
D.K., STA

Sreda,
10. 6. 2026,
11.56

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Addiko Bank NLB prevzemna namera banka

Sreda, 10. 6. 2026, 11.56

1 ura, 20 minut

Raiffeisen pridobil že 50 odstotkov Addiko Bank

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Addiko bank | Foto STA

Foto: STA

Avstrijska bančna skupina Raiffeisen Bank International (RBI) je sporočila, da je pridobila dobrih 50 odstotkov delnic Addiko Bank. V prevzemni ponudbi za delnico ponuja 26,50 evra, kar je sicer manj, kot je za delnico pripravljena plačati NLB. Ta tako izgublja boj za prevzem Addiko Bank, prek katere želi vstopiti na hrvaški trg bančnih storitev.

Prevzemni ponudbi RBI in NLB za Addiko Bank se bosta iztekli 22. julija. RBI za delnico ponuja 26,50 evra, NLB pa je sprva za delnico ponujala 29 evrov, nato pa ponudbo izboljšala na 33,50 evra. Obe banki želita pridobiti vsaj 75 odstotkov delnic Addiko Bank, pri čemer sta prevzemni prag pripravljeni znižati tudi na 50 odstotkov.

RBI je zdaj 50-odstotni prag presegla. Kot je danes sporočila prek avstrijskega portala EQS-News, je do torka 50,42 odstotka delničarjev Addiko Bank sprejelo njeno prevzemno ponudbo. V ta delež sodi tudi 9,63 odstotka delnic banke v lasti srbske Alta Group.

Addiko Bank
Novice NLB z novim poskusom prevzema Addiko Bank

Že pred časom sta prevzemno ponudbo RBI podprla uprava in nadzorni svet Addiko Bank, banka pa je takrat sporočila, da svojim delničarjem ne bodo niti priporočili niti jih odvračali od prodaje delnic NLB.

NLB neuspešna že pred dvema letoma

Glede na zadnjo objavo RBI boj za prevzem Addiko bank vnovič izgublja NLB, ki je banko neuspešno poskusila prevzeti že pred dvema letoma. S prevzemom Addiko Bank želi NLB vstopiti na hrvaški trg bančnih storitev, kjer je zdaj navzoča zgolj z lizinško dejavnostjo. Dostop na ta trg ji je bil namreč onemogočen zaradi spora Slovenije in Hrvaške po razpadu skupne države Jugoslavije in nerešenega vprašanja glede dolga hrvaške podružnice Ljubljanske banke do hrvaških varčevalcev.

RBI je ob objavi prevzemne ponudbe sporočila, da namerava obdržati Addikove operacije na Hrvaškem, v Sloveniji in matični Avstriji. S tem bi ponovno vstopila v Slovenijo, kjer vidi potencial v korporativnem in investicijskem bančništvu ter na trgu malih in srednje velikih podjetij. Srbski skupini Alta pa namerava prodati Addikove operacije v Srbiji in Bosni in Hercegovini.

Addiko
Novice Addiko Bank kljub višji ponudbi NLB podprla prevzemno ponudbo Raiffeisna

Addiko Bank, katere delnice kotirajo na dunajski borzi, je nastala iz vzhodnoevropskega dela nekdanje banke Hypo Alpe Adria. Specializirana je za poslovanje s prebivalstvom in malim gospodarstvom.

Addiko Bank NLB prevzemna namera banka
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