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Avtor:
M. P.

Četrtek,
23. 7. 2026,
17.00

Osveženo pred

8 minut

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Tomomi Nišikubo kolo

Četrtek, 23. 7. 2026, 17.00

8 minut

Tomomi Nišikubo na skakalnici v Hakubi

Vratolomno: vzvratno po enem kolesu po skakalnici #video

Avtor:
M. P.

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Tomomi Nišikubo | Tomomi Nišikubo se je spustil po hrbtišču skakalnice v Hakubi na Japonskem. | Foto Red Bull Content Pool

Tomomi Nišikubo se je spustil po hrbtišču skakalnice v Hakubi na Japonskem.

Foto: Red Bull Content Pool

Tadej Pogačar in njegovi tekmeci v teh dneh premagujejo francoske klance, na povsem drugačen način pa kolo – gorsko kolo – obvlada Japonec Tomomi Nišikubo. Po strmini navzdol se lahko pelje vzvratno po enem kolesu. In poskusil je kar po smučarski skakalnici! Uspelo mu je v 50. poskusu. Ta posnetek enostavno morate videti.

Tomomi Nišikubo | Foto: Red Bull Content Pool Tomomi Nišikubo Foto: Red Bull Content Pool Tomomi Nišikubo se je po enem kolesu vzvratno spustil po hrbtišču oziroma doskočišču olimpijske skakalnice v Hakubi na Japonskem, ki ima na najbolj strmem delu naklon kar 37,5 stopinje. Prvič je poskusil že lani, a se mu je 35-krat ponesrečilo. Po mesecih treninga lovljenja ravnotežja na desetmetrski klančini pa je tehniko vendarle izpopolnil. Izziv je bil tudi oprijem gume s plastično podlago. 

Idejo je dobil, ko je videl svojega rojaka Rjojuja Kobajašija, ko je na islandski letalnici poletel več kot 300 metrov. "Tudi jaz želim narediti podoben trik, sem si takrat rekel!" Letos mu je uspelo, v 15. poskusu. Spuščal se je kar 35 sekund, 136,6 metra, kar je seveda Guinnessov rekord. Pri tem je dosegel hitrost 60 kilometrov na uro, zavore pa so se mu ogrele do 150 stopinj Celzija.

Poglejte, kako mu je uspelo, pa tudi dva ponesrečena poskusa s padcem:
mural Ferran Torres Barcelona
Sportal Španski junak s pokalom na velikem muralu #video
Tomomi Nišikubo kolo
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