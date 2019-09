Prizori za zgodovino: Kdor ne skače (sredi Pariza), ni Sloven'c! #video

Slovenski navijači odštevajo ure in minute do vrhunca letošnjega evropskega prvenstva v odbojki, kjer bodo Slovenci skušali prvič v zgodovini osvojiti naslov evropskih prvakov. V prestolnico Francije se zgrinjajo gruče Slovencev, danes opoldne so svoje glasove uglaševali pred Eifflovim stolpom, odmevali sta Golica, Slovenija, od kod lepote tvoje, in energična navijaška poskočnica Kdor ne skače, ni Sloven'c. Uživajte v podobah slovenske navijaške evforije, ki bo nemara prekosila celo tisto iz košarkarskega Istanbula pred dvema letoma.