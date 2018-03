Spoznali smo vseh 16 kandidatov, zdaj se začenja zares #video

Odvila se je še zadnja predstavitvena oddaja, kjer smo lahko spoznali še zadnjih pet kandidatov in njihove življenjske zgodbe. Zdaj pa gre zares. Čas je, da kandidati nove sezone poprimejo za delo in pokažejo, kako močno si želijo spremeniti svoje življenje.

Foto: Planet TV

Tudi v nocojšnji oddaji smo lahko prisluhnili petim zanimivim življenjskim zgodbam tekmovalcev. Ogledate si jih lahko spodaj.

Tomaž Kostanjšek - tehtnica je ob prvem tehtanju pokazala 160,5 kg.

Tomaž je povedal, da se je v šov prijavil zaradi ženine provokacije, da si tega ne upa. "Zdaj sem vsem dokazal, da si upam," je sklenil.

Blaž Hudelja - tehtnica je ob prvem tehtanju pokazala 131,3 kg.

"Ko pridem iz šova, upam, da bom boljši športnik, da bom bolj samozavesten in da se bo za mano obrnilo kakšno dekle," je o svojih ciljih povedal Blaž.

Maja Drolc Begović - tehtnica je ob prvem tehtanju pokazala 129,7 kg.

"Počutim se grozno, ker vem, da mi ni treba tako živeti, ampak potrebujem motivacijo, da se spravim v red," o tem, zakaj se je prijavila v šov, pove Maja.

Željko Živković - tehtnica je ob prvem tehtanju pokazala 152,7 kg.

Željko je o tem, kaj ga moti na lastnem telesu, povedal: "Ko sem pred ogledalom, vidim, da imam dovolj tega bremena na sebi. Moti me trebuh in vse drugo. Želim si, da bi bil videti bolje, še posebej ko pridem na plažo, in da bi lahko oblekel lepše kopalke ter da bi se videle mišice."

Marta Kepic - tehtnica je ob prvem tehtanju pokazala 119,0 kg.

"Kot vsaka ženska, bi tudi jaz rada enkrat oblekla oprijeto krilo do kolen, imela malce večji dekolte in da bi se videla moja ženstvena postava. Doslej tega nisem mogla pokazati," je o tem, česa si najbolj želi, spregovorila Marta.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko spremljate od ponedeljka do četrtka zvečer.