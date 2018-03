Maja Drolc Begović

Dela v restavraciji na Trojanah, zaradi česar se pogosto pregreši. V življenju se je soočala s številnimi problemi, kar jo je pripeljalo do tega, da je mogla jemati pomirjevala in antidepresive. Pri rosnih 19. letih je odšla od doma. Čokolada in srednja šola sta bili zadnjo usodni, saj so se takrat začeli nabirati odvečni kilogrami. Ima lep obraz, zanimivo pričesko in pearsing. Sicer pa je zelo čustvena in na lica pogosto spusti kakšno solzo. Želi si, da bi lahko spet oblekla obleke, ki jih je nosila nekoč.