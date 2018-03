Željko Živković

Srbski Primorec, ki živi v Mirnu pri Novi Gorici. Je lastnik prevozniškega podjetja. Prihaja iz družine uživačev in žurerjev. Njegov starejši brat, s kateri sta se nekoč imela svoj posel, se je pred dobrim letom dni smrtno ponesrečil v prometni nesreči. Takrat se je Željko odločil, da bo spremenil svoje življenje na bolje, v spomin na brata pa si je naredil tudi tetovažo. Poročen je z Ukrajinko, ki mu zelo dobro kuha. Zna pokazati tudi čustveno plat, sicer pa je odločen, da bo prišel do svojega cilja in shujšal. Nekoč mu je to že uspelo. Pred poroko si je namreč kupil dve številki manjšo obleko in do poroke shujšal toliko, da se je na veliki dan brez težav spravil vanjo, čeprav bodoča žena takrat ni verjela, da mu bo uspelo.