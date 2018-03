Foto: Planet TV

Blaž, ki ga prijatelji kličejo Hugo, je visok športnik, ki ima dobro osnovo za oblikovanje lepega telesa. Nekdanji rokometaš je trmast, vztrajen in pozitiven, kar bi mu lahko koristilo tudi v šovu. Živi pri starših, kebab, pica in pečenka pa so njegova najljubša hrana. Okoli sebe ima vedno veliko prijateljev, saj je zelo zgovoren in družaben.