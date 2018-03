Tomaž Kostanjšek

Je najstarejši tekmovalec šova. Ko je pred leti prebolel črevesnega raka, se je odločil, da bo živel drugače. Snel je kravato in se preselil na deželo. Ima status kmeta, ki mu družbo delajo domače živali, med njimi tudi konj, ki ga zadnje čase zajaha bolj poredko, saj se boji, da bi ga s svojo težo preobremenil. Znan je kot šarmer, ki ima 30 let mlajšo partnerico. V šov se je prijavil zaradi njene provokacije, da si ne upa prijaviti v šov in sprejeti izziva. Je moški, ki udari po mizi, ko mu kaj ni všeč. Včasih je treniral plavanje in smučanje. Odvečnih kilogramov bi se rad znebil predvsem zaradi zdravja.