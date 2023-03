Pustne šeme, ki vas bodo zagotovo nasmejale #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko ob četrtkih ob 21. uri spremljate že 17. sezono satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem. Ker je premiera oddaje, ki jo na Planetu gledamo že osem let zapored, padla na pustni teden, je ekipa predstavila tudi nekaj zelo inovativnih idej za pustne maske, ob katerih se boste zagotovo nasmejali.

V rubriki Top 5 1/2 je Jure Godler predstavil ideje za pustne šeme, s katerimi lahko prihodnje leto očarate ali nasmejite svoje prijatelje. Vse so premišljene in zelo aktualne, a čeprav so nekatere maske precej z lahkoto izvedljive, boste morali svojim prijateljem verjetno pojasniti, kaj točno predstavljate. Vsekakor pa vam nedomiselnosti ne bodo mogli očitati.

Več si poglejte v posnetku spodaj, nova oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem pa bo na Planetu že nocoj ob 21. uri.

Satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem je na Planetu ob četrtkih ob 21. uri, pred tem pa se lahko ob 20. uri nasmejite tudi ob komentatorski oddaji Poroka na drugi pogled.

Zamujene epizode si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.