Jure Godler se zelo dobro spominja prve oddaje

Jure Godler je poletje izkoristil za zadnje popravke pri njegovem novem romanu Vohun, ki me je okužil, ki bo izšel ta mesec, ter za snemanje podkasta, zdaj pa že nestrpno pričakuje novo sezono satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem, ki se na Planet vrača že v petek ob 22. uri.

"Publika ni vedela, kaj pričakovati"

Čeprav je za ekipo oddaje že trinajst uspešnih sezon, se priljubljeni voditelj zelo dobro spominja čisto prve oddaje. "Ne boste verjeli, kako živo se spominjam prve oddaje, ki smo jo posneli marca 2015. Publike smo imeli ogromno, šlo je seveda za predepidemične čase, ta pa, mislim, ni ravno vedela, kaj pričakovati. Oddajo smo začeli z neko šalo, ki se nam je zdela izjemno duhovita - odziva pri publiki seveda ni bilo," v smehu pove voditelj oddaje, ki je na sporedu Planeta neprekinjeno že šest let.

Nova sezona z novo ekipo

Nova sezona sicer prinaša tudi nekaj sprememb. "Ekipo piscev sta zapustila Jernej Celec in Marko Žerjal, v njune čevlje pa bosta stopila Rok Bohinc in Beno Stare. V oddaji bo seveda ogromno novosti, od raziskovalnih intervjujev, skritih kamer v državnem zboru, plesalk, obeta pa se nam tudi odličen mehiški mariachi band. Seveda se šalim. Vse bo po starem, morda pa bomo celo bolj duhoviti kot doslej," je v smehu razkril voditelj in priznal, da mu prav odlične šale njegovih piscev občasno na snemanju oddaje povzročajo težave.

"Velikokrat težko zadržim smeh med samim snemanjem, čeprav so za mano vaja in pisarniški posveti," pravi voditelj, ki nas bo kot doslej z oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem na Planetu nasmejal vsak petek zvečer.

Prvo oddajo nove sezone lahko na Planetu ujamete že v petek ob 22. uri!

