Nejc Špeh je s tem povsem šokiral svojega gosta #video

"Včeraj sem Špeha vprašal, koliko kilogramov ima, in nisem mogel verjeti, kaj mi je odgovoril," je začel razlagati Igor Mikič. Razkril je, da je sam sprva menil, da nocojšnji gostitelj tehta 130 kilogramov, ampak da se je krepko zmotil, saj mu je Nejc razkril, da tehta kar 154 kilogramov. "To je tri teže Adrijane," je še vedno ves šokiran pripomnil.

Ne glede na to pa je nato priznal še, zakaj je prepričan, da jim bo Nejc pripravil dobro pojedino: "Predstavljajte si, koliko hrane je šlo čez našega Špeha. Ogromno hrane in pijače. On se verjetno zelo znajde v kuhinji. Jaz sem zelo samozavesten in zaupam vanj, v njegove kuharske sposobnosti. Ima zelo razvit okus, ampak ima pa tudi eno pomanjkljivost, ker njemu je vse všeč. Njemu ni važno, ali je res dobro ali je malo manj dobro. On bo za vse rekel, da je to dobro, in vse bo pojedel."

Nejc Špeh bo sicer goste povabil k sebi domov, pripravil pa jim bo same domače istrske jedi. Pričakovanja so visoka, edino vprašanje, ki se poraja, pa je, ali jih bo Nejcu uspelo izpolniti.

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri. Nocoj pa ne zamudite še epizode kriminalne dramske serije Skrivnosti Brokenwooda (The Brokenwood Mysteries), ki bo sledila ob 21. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.