Predstavil bo novo pesem: tokrat v nekoliko drugačni zasedbi #video

V oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu v soboto ob 19.45 na Planetu, bodo gledalci lahko premierno slišali še eno glasbeno novost. Po Darji Gajšek in Dejanu Vunjaku bo svojo čisto svežo skladbo predstavil tudi Mitja Ferenc, frontmen glasbene skupine Prifarski muzikanti.

Nova pesem nosi naslov Danes drugačna, šarmantni Mitja Ferenc pa bo tokrat prvič nastopil brez svoje glasbene skupine Prifarski muzikanti. Skladba govori o tem, da se vsaka ljubezen lepa rodi, ni pa rečeno, da taka tudi ostane. Kaj je glasbenik še povedal o skladbi, ki jo bodo gledalci to soboto slišali prvič, preverite v zgornjem videoposnetku.

Na glasbenem odru bodo nastopili še Dejan Dogaja, Dejan Vunjak, Foksnerji, ansambel Dar, Krimski lisjaki, ansambel Opoj ter Dagi in Monika Avsenik. Plesale bodo plesalke Plesnega mesta in plesalci Folklorne skupine Iskraemeco.

Za zanimive zaplete in veliko smeha bodo tudi tokrat poskrbeli junaki gostilne Pri Črnem Petru, kjer nikoli ni dolgčas. Tokrat se bo Fani odločila kandidirati za županjo. Bogomila bo imenovala za ministra za propagando, da ji bo pomagal pri predvolilnih aktivnostih in stikih z volivci. Kako se bo odrezal? Bo zdržal do konca predvolilne kampanje?

Medtem pa bosta Zmago in Matic vohunila po gostilni, saj je Fani protikandidatka zdajšnjemu županu, Zmagovemu očetu. Kdo pa je Matic, ki je zelo všeč Veroniki? Bomo priča novi romanci?

Zabavna glasbena oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu v soboto ob 19.45 na Planetu. Ob 21.30 sledi pustolovska komedija Noč v muzeju z Benom Stillerjem.

