Filmi za vse okuse ta konec tedna na Planetu

V petek bomo na Planetu trepetali ob srhljivki Vsiljivci, v soboto nas bo zabaval Ben Stiller s pustolovsko komedijo Noč v muzeju, v nedeljo pa bomo zaplesali in zapeli ob uspešnici Mamma mia.

V petek ob 22.35 bo na Planetu srhljivka Vsiljivci (Intruders), v kateri igrajo nominiranec za oskarja Clive Owen, Carice van Houten, ki smo jo videli tudi v seriji Igra prestolov, Daniel Brühl (Dirka življenja, Neslavne barabe) in Ella Purnell, ki smo jo na Planetu nedavno videli v miniseriji po delu Agathe Christie Gnezdo zla.

Srhljivka je razdeljena na dva enakovredna dela, in sicer na angleško in špansko govorečega. V španski zgodbi je mladi Juan tarča grozljive človeku podobne pošasti. Mati ga poskuša zaščititi, zato poišče pomoč pri mladem duhovniku. Tudi angleška zgodba se dogaja po podobnem scenariju. Tarča pošasti je 12-letna deklica Mia, ki jo poskuša zaščititi razumevajoči oče John. John se odloči, da bo namestil varnostne kamere, vendar te ničesar ne pokažejo ...

Noč v muzeju

V soboto ob 21.30 nas na pustolovščino vabi Ben Stiller s filmsko uspešnico Noč v muzeju (Night at the Museum). Igrajo tudi Carla Gugino, Robin Williams, Dick Van Dyke, Mickey Rooney, Ricky Gervais in Rami Malek v svoji prvi filmski vlogi.

Film nas popelje v čarobni svet prav posebnega muzeja, v katerem vsi eksponati ponoči oživijo. To seveda ni niti najmanj všeč novemu čuvaju Larryju, ki mora najti način, kako ukrotiti velikansko okostje tiranozavra, trop divjih Hunov, lačne leve, armade miniaturnih Majev, kavbojev ter starih Rimljanov in zelo nagajivo opico. Na pomoč mu priskoči voščena lutka nekdanjega predsednika ZDA, toda da bi premagal zlobni načrt nekdanjih čuvajev, mora Larry zbrati obilico poguma in prepričati oživele eksponate, da mu pomagajo.

V nedeljo ob 21.30 pa nas bo na planetu zabaval komični muzikal Mamma mia (Mamma Mia!), v katerem igrajo (ter plešejo in pojejo) Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Fith, Julia Walters, Stellan Skarsgard in Christine Baranski. Nepozabni glasbeno-plesni spektakel, ki navdih išče v glasbi legendarne skupine Abba, je bil nominiran tudi za dva zlata globusa in tri bafte, pa tudi za grammyja.

Zgodba se vrti okoli simpatične mladenke Sophie, ki se bo kmalu poročila in bi zato rada ob sebi imela tudi očeta. Ker ji uporniška mama Donna nikoli ni zaupala očetovega imena, Sophie na mali grški otok pripelje trojico moških iz mamine preteklosti. Med ugotavljanjem, kdo bi lahko bil njen oče, nastaneta kaotičen vrtinec zabavnih zmešnjav in poplava romantičnih čustev.

