Priljubljeni igralec se vrača na male zaslone

"Kadarkoli srečam koga, ki je sodeloval pri Štoriji, se strinjava, da smo takrat ves čas imeli toliko snemanj in preostalih obveznosti, da sploh nismo uspeli dojeti, kako dobra ekipa smo bili in kakšno žlahtno serijo smo ustvarjali. Zdaj, ko teče že četrto leto od konca snemanja, lahko veliko bolj sproščeno in nostalgično pogledam na tista tri leta, ki smo jih preživeli skupaj. In da, jih pogrešam. Vse."

In čeprav je od konca snemanja preteklo že kar nekaj časa, ga ljudje na cesti še vedno ustavljajo in želijo z njim poklepetati ravno zaradi te vloge. "Hecno, da, še vedno se pogosto zgodi, da kdo na ulici pristopi do mene, mi da roko oziroma komolec ter mi čestita in pove, kako rad nas je gledal ali pa kako mu je bil všeč lik Gušta. To me vedno razveseli. Kaže, da sta se ta serija in moj lik res zasidrala v srca ljudi. Zanimivo mi je tudi, da večinoma ljudje pristopijo do mene, kot da me že dolgo poznajo, pa čeprav so me videli samo na televiziji. To je na nek način logično, saj so me tri leta vsak večer imeli v svoji dnevni sobi," je povedal igralec.

Pri Črnem Petru bo moči združil s svojo izbranko

V oddaji Pri Črnem bomo igralca odslej spremljali v vlogi policijskega komandirja Zmaga, kjer se bo v vlogi varuha reda in miru pridružil svoji izbranki igralki Tini Gunzek, ki jo spremljamo v vlogi policistke Magdalence. Primož je povedal, da v igralskem poklicu takšno sodelovanje ni nič nenavadnega.

V tokratnem delu oddaje Pri Črnem Petru bo zaigral tudi Jure Ivanušič.

"Da, trenutno so se res, poleg osebnih, združile tudi najine poklicne poti. Ampak naju to ne moti. Mogoče je to, da ustvarjava skupaj nerodno le takrat, ko se zgodi, da morava nujno biti oba naenkrat odsotna od doma in nihče od naju ne more ostati z otrokoma. Takrat se nama trga srce. Ampak v teh sicer redkih primerih sem neskončno hvaležen, da imamo najboljšo varuško na svetu."

In kdo pri vzgoji njunih štiriletne Olivije in dveletnega Voranca igra "strogega policaja" in kdo tistega bolj popustljivega?

"To so tista leta. Preizkušanje mej. Načeloma je 'tatko' tisti, ki je večkrat strog, mama pa pri vzgoji največkrat uporabi svoj materinski čut. Ampak ne bom rekel, da Olivija nima nekakšne čarobne palice, ki včasih še tako strogega 'tatkota' v hipu spremeni v krotkega levčka, po drugi strani pa tudi pri Vorancu opažam, da že preizkuša, kateri prijemi bi znali delovati pri mamici, da bi jo omehčal, kadar postane stroga. Tako da sva včasih res tudi doma kot dva policaja in se ves čas otepava 'podkupnin'," je nasmejano povedal igralec.

Upa, da bodo ljudje kmalu spet lahko napolnili gledališke, koncertne in druge dvorane

Primož Forte je še povedal, da so bili 'koronski časi' za delavce v kulturi zelo težki. "Verjamem, da ljudje potrebujejo kulturo in kulturne dogodke. Za dušo. In mislim, da bodo z veseljem spet napolnili gledališke, koncertne ter druge dvorane, ko se bodo končno sprostili ti ukrepi, kot so se že v nekaterih primerljivih dejavnostih, ki so višje na spisku prioritet oblasti. Vsekakor pa ne delim mnenja dela javnosti, ki res ne skopari z negativnim posplošenim mnenjem o kulturnikih in kulturi širše gledano. Zdi se mi, da je eden največjih vzrokov za pomanjkanje razumevanja kulture in umetnosti, v katerem smo se znašli v teh časih, poenostavljanje, posploševanje in nerazgledanost nekaterih, ki ne razumejo ali nočejo razumeti, da če bi na primer ob zaprtju države, ko smo se bili primorani zakleniti v svoje domove, ugasnili še kultura oziroma umetnost, kot so televizija, filmi, radio in drugo, bi njihova življenja postala zares pusta, dolgočasna in osiromašena."

