Super konec tedna na Planetu

V petek ob 22.30 bo na Planetu napeta domišljijska pustolovščina Doktor Strange (Doctor Strange) z Benedictom Cumberbatchem v naslovni vlogi. Film je bil nominiran za oskarja v kategoriji posebnih učinkov in ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,5, igrajo pa tudi Rachel McAdams, Mads Mikkelsen, Tilda Swinton in Chiwetel Ejiofor.

Film prikazuje zgodbo o svetovno znanem nevrokirurgu dr. Stephenu Strangeu, čigar življenje se postavi na glavo po grozljivi prometni nesreči, po kateri ne more več uporabljati rok. Ker mu zahodna medicina ne more pomagati, se zateče k zdravilcem v skrivnostni enklavi Kamar-Taj. Tam že kmalu spozna, da ne gre le za zdravilsko središče, temveč tudi za prvo bojno črto v boju proti nevidnim mračnim silam, ki poskušajo uničiti stvarnost. Strange se, oborožen z novimi čarobnimi močmi, kmalu znajde pred odločitvijo, ali naj se vrne v nekdanje življenje bogastva in veljave ali ostane in brani svet kot eden od najsilnejših čarodejev, kar jih je bilo. Pridružite se dr. Strangeu na njegovem nevarnem, skrivnostnem in osupljivem potovanju.

Doktor Strange

V soboto ob 21.30 bo na sporedu Iron Man z izvrstnim Robertom Downeyjem Jr. in Gwyneth Paltrow. Film, ki ga je režiral Jon Favreau, je bil nominiran za dva oskarja (za montažo zvoka in posebne učinke), na spletni strani IMDb pa ima oceno 7,9.

Tony Stark je nesramno bogat dedič industrijskega in orožarskega imperija, hkrati pa tudi genialni izumitelj, ki ga med predstavitvijo nove vojaške opreme v Afganistanu ugrabijo teroristi in zahtevajo, da zanje izdela uničevalno orožje. Tony namesto tega uporabi vso svojo iznajdljivost in znanje ter skuje vrhunsko kovinsko opravo, ki mu nazadnje omogoči pobeg iz ujetništva. Po vrnitvi domov odkrije smrtonosno spletko, ki bi lahko omajala razmerja svetovne moči, in v izpopolnjenem vrhunskem oklepu se zaobljubi, da bo svet poslej varoval kot superjunak Iron Man.

Stotnik Amerika: Državljanska vojna

V nedeljo ob 21.30 bo super konec tedna zaokrožil še Stotnik Amerika: Državljanska vojna (Captain America: Civil War). Naslovno vlogo igra Chris Evans, v filmu pa bomo znova videli Iron Mana Roberta Downeyja Jr., Scarlett Johansson kot Črno vdovo, Chadwicka Bosemana kot Črnega panterja in preostale Marvelove junake.

Zgodba spremlja Steva Rogersa, ki vodi novonastalo ekipo superjunakov v nenehnem prizadevanju za varnost človeštva. Toda ko se Maščevalci vnovič zapletejo v incident, ki terja postransko škodo, začne vlada pritiskati na njih, da bi vzpostavili sistem za nadzor superjunaškega moštva. To povzroči razkol med Maščevalci, ki se razdelijo na dva tabora, prvi pod vodstvom Steva, ki poskuša ohraniti neodvisnost od vladnih uradnikov, ter drugi s pobudo Tonyja Starka, ki se presenetljivo strinja s stališčem politikov, da je treba Maščevalcem vsiliti določeno mero nadzora in odgovornosti.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.