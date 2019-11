Jasno Kuljaj v oddaji presenetili starši #video

Tudi tokrat se obeta res zabaven večer, poln dobre glasbe. Kot posebni gost je v studio prišel Jan Plestenjak, na glasbenem odru pa se bodo zvrstili še Modrijani, Kvatropirci, ansambel Banovšek in skupina Zaka pa ne. S svojo uspešnico, ki sta jo napisala Jan Plestenjak in Zdenko Cotič - Coto, so prvič skupaj na odru nastopile tudi Jasna Kuljaj, Špela Grošelj in Ljubica Špurej Jazbinšek.

Ker bo tokratna oddaja posvečena tudi martinovanju, so se v oddaji oglasili dolenjski vinogradniki, ki so voditeljici pripravili presenečenje in v studio pripeljali njene starše. Jasna je priznala, da mame in očeta že kar nekaj časa ni videla, saj pri letošnji vinski trgatvi ni sodelovala, ker je bila preveč zaposlena z gostilno Pri Črnem Petru.

Kako je Jasna sprejela presenečenje, si lahko pogledate v spodnjem videu, več pa v oddaji Pri Črnem Petru v soboto ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte oddajo tudi na Facebooku in Instagramu.