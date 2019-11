Alya: Najraje imam jutra, saj takrat lahko slišim svoje misli #intervju

V nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu ob 20. uri, bo glasbena gostja tudi priljubljena Alya, ki nam je v intervjuju povedala, kakšni so njeni jutranji rituali, kako je zajadrala v vinarski svet in kako njeno glasbo sprejemajo naši južni sosedi.

Vsak dan vstajate ob petih zjutraj in meditirate. Je to vaš najljubši del dneva?

Jutra imam rada, ker so mirna, tiha in lahko slišim svoje misli. Rada sem v miru, saj imam po navadi čez dan nato polno različnih obveznosti, ki zahtevajo veliko energije. Sicer pa najbolj obožujem večere. Že kot otroka so me težko dajali spat, saj sem rada ponočevala (smeh, op. p.). Zvečer se zame šele vse začne.

Naslov vaše nove skladbe je Spet zaljubljena. Ste se kdaj dvakrat zaljubili v isto osebo?

Tudi to se lahko zgodi. Na primer ko spoznavaš svojega partnerja in iz leta v leto odkrivaš njegove lastnosti.

Alya bo nastopila v sobotni oddaji Pri Črnem Petru tudi s skladbo Spet zaljubljena. Foto: Ana Kovač

Kakšen pa je po vašem recept za dolgo in ljubečo partnersko zvezo?

Mislim, da so najpomembnejše stvari potrpežljivost, iskreni pogovori in predvsem ogromno ljubezni.

Skladba Spet zaljubljena ima tudi hrvaško različico, ki so jo odlično sprejeli tudi slovenski poslušalci.

Skoraj ne morem verjeti, da je ravno hrvaška različica pritegnila toliko pozornosti tudi pri nas. Sicer pa imajo radi obe in lahko se pohvalim, da je slovenska različica pesmi trenutno na več slovenskih radijskih postajah na prvem mestu.

Vse več nastopate tudi na Hrvaškem. Vas vleče v tujino?

Glasba nima meja, sem po naravi nostalgična in jug obožujem. Prav zato sem vesela, da so mene in mojo glasbo na jugu tako dobro sprejeli. Ne samo vesela, prav srečna sem zaradi tega.

Kakšna pa je po vašem mnenju glavna razlika med slovenskim in hrvaškim občinstvom?

Lahko rečem, da je glavna razlika v temperamentu. In to je meni pisano na kožo, saj sem tudi sama zelo vročekrvna (smeh, op. p.).

Se vam je na odru zgodila tudi kakšna zabavna anekdota?

Tega je veliko in včasih je prav zabavno. Enkrat se mi je na primer med nastopom odpelo krilo, drugič sem se v krilo zapletla s petami in zletela po odru. Se zgodi (smeh, op. p.).

Imate tudi svojo penino. Kako ste se odločili zajadrati v ta svet?

Zgodilo se je čisto spontano. Iz Radgonskih goric so prišli do mene z odlično idejo, ki pa sem jo sama snovala v glavi že nekaj časa (smeh, op. p.). In tako je nastala penina Alya s posvečenim verzom "Za naju". Gre za zlato in sladko penino, ki je okusna "za znoret'"(smeh, op. p.). Sicer pa sem bila tudi že na trgatvi in se ob tem močno zabavala.

Ste se kdaj preizkusili tudi v gostinstvu?

Kot najstnica sem hitro želela služiti svoj denar in tako sem se odločila, da se preizkusim v takratni gostilni svoje babice Vide. V tem sem pravzaprav kar uživala in tudi delo z ljudmi mi je šlo zelo dobro od rok.

Alya se je o svoji penini in o popularnosti njene glasbe na Hrvaškem pred kratkim pogovarjala tudi z novinarko Tjašo Platovšek:

Alya bo v oddaji Pri Črnem Petru nastopila v soboto ob 20. uri na Planetu.

