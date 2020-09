Povsem dehidriran se je zatekel k skrajnim prijemom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so tekmovalci v prvi sezoni spoznavali pasti slovenskih gozdov, se v novi sezoni odpravljajo na človeku neprijazne terene divjih otokov. Na žgočem soncu in ob visokih temperturah bo največji sovražnik tistih, ki so sprejeli izziv Preživetje v divjini, dehidracija, saj tekoče pitne vode ne bo mogoče najti.