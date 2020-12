Iz ledene vode bo štrlela le slamica za dihanje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnja pustolovščina v oddaji Preživetje v divjini v tej sezoni, ki bo na sporedu nocoj ob 21. uri na Planetu, prinaša eno najtežjih preizkušenj do zdaj. Vojaško urjenje, ki bo od tekmovalca Jožeta zahtevalo veliko poguma, vzdržljivosti in volje. Eden najtežjih bo vsekakor trenutek, ko bo inštruktor Brane T. Červek tekmovalca potopil v ledeno vodo, pri čemer bo iz te štrlela samo slamica za dihanje.

Jožeta čaka preizkušnja, v kateri bo kar nekaj časa preživel v ledeni vodi, dodatna težava pa bodo nizke zunanje temperature. Če bo želel v divjini preživeti noč in uspešno dokončati preizkušnjo, bo moral poskrbeti, da se ne podhladi.

Temu se bo najlažje izognil, če mu bo uspelo zanetiti ogenj. Netil bo s pomočjo drgnjenja lesa in smodnikom. Da pa bi prišel do smodnika, bo moral čim dlje zdržati pod ledeno mrzlo vodo. V reko, ki ima le nekaj stopinj nad lediščem, bo moral potopiti celo telo, za dihanje pa bo lahko uporabljal le slamico, ki bo štrlela iz vode. Dalj časa ko bo vztrajal, več nabojev s smodnikom si bo prislužil in več možnosti za uspešno netenje ognja bo imel. Več v zgornjem videu.

