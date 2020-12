"Tisto je bil jacuzzi v primerjavi s tem, kar me čaka" #video

V naslednji oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu v torek ob 21. uri na Planetu, bomo spremljali 34-letnega Jožeta iz Celja, ki si je vedno želel služiti vojaški rok. Inštruktor tehnik preživetja v naravi Brane T. Červek mu je zato pripravil scenarij, po katerem bo v enem dnevu in eni noči lahko na lastni koži občutil, kaj pomeni biti vojak. Jože, ki tudi sicer rad stopi pred kamere in na gledališke odre, nam je v pogovoru zaupal, kaj pričakuje od te izkušnje.

V prostem času se ukvarjate tudi z gledališko igro, posnamete kakšno reklamo, zaigrali pa ste tudi pred filmskimi in televizijskimi kamerami. Kje vse so vas ljudje že lahko videli?

Moj debitantski projekt je bila spletna serija Dualizem, v kateri sem imel glavno vlogo. Bilo je zelo zanimivo in zelo zahtevno, poleg tega je bila to lepa odskočna deska za naprej. Pot sem nadaljeval na odru v predstavi Dekliščina. To sta bila dva večja projekta, potem pa sem sodeloval še v nekaj manjših. V kratkem filmu za virtualno doživetje zelenega zlata, v nekaj televizijskih reklamah in glasbenih videospotih.

Je s katerim od snemanj oziroma nastopov povezana tudi kakšna zanimiva anekdota?

Je. V omenjenem kratkem filmu sem snemal ljubezenski prizor v vodi, ki je imela približno dvanajst stopinj Celzija. Imel sem občutek, da je ledena, vendar v primerjavi s tem, kar me čaka v oddaji Preživetje v divjini, lahko verjetno rečem, da je bil tisto jacuzzi (smeh, op. p.).

Povedali ste, da ste si ogledali vse oddaje Preživetje v divjini do zdaj. Kaj vas je spodbudilo, da se tudi sami preizkusite?

Da, res je, gledal sem vse oddaje od prve do zadnje. Nekateri so imeli zahtevnejše naloge, drugi lažje. Zanimivo je bilo gledati vse. Nekateri so se bolj potrudili, nekateri pa celo prehitro obupali. Vseeno vsa čast vsem, ki so sploh upali sodelovati. Naloge niso tako preproste, kot so videti s kavča. Sicer pa me je oddaja pritegnila s svojim konceptom, s tem, kako je posneta, kje snemajo, pa seveda zaradi mojstra Braneta T. Červeka, ki je zakladnica uporabnega znanja. Od nekdaj sem rad spremljal oddaje o preživetju v naravi, zato sem se želel preizkusiti.

Čaka vas preizkušnja v obliki vojaškega urjenja. Ste se kdaj spogledovali z vstopom v vojsko?

Vesel sem, da bom imel tak scenarij. Spadam namreč v generacijo, ki ni služila vojaškega roka. Tu sem videl priložnost, da se preizkusim. Od nekdaj sem si želel iti v vojsko, ampak si nikoli nisem vzel časa, da bi odslužil vsaj trimesečni rok.

Preizkušnja bo tudi fizično izjemno naporna. Kako skrbite za kondicijo?

Zase mislim, da sem fizično dobro pripravljen. Upam samo, da bom ostal do konca osredotočen in da si ne bom zvil gležnjev, ker imam malo bolj občutljive. V preteklosti sem treniral atletiko skoraj deset let - mnogoboj. Trenutno se posvečam fitnesu, planinarjenju, plavanju in teku. Lahko omenim še, da vmes "pade" tudi kakšna zumba (smeh, op. p.).

Katero svojo izkušnjo oziroma podvig v naravi pa bi izpostavili kot najbolj ekstremen?

Odvisno od teg, kaj štejemo za ekstremno. Meni se zdi, da ni bilo nič zelo ekstremno. Plezal sem po feratah v hribih, hodil po jamah, tekel na polmaratonu, se potapljal na dah, skočil z elastiko, smučal s 3.200 metrov. Ko zdaj razmišljam, ugotavljam, da sem še premalo doživel (smeh, op. p.).

Ste pred tem imeli kaj izkušenj s tehnikami preživetja? Ste kakšno stvar pred tem že preizkusili?

Ne morem reči, da imam s tem veliko izkušenj. Samo enkrat sem netil s kresilom in delal bivak. Bil sem na orientacijskem tekmovanju. Enkrat sem celo reševal kolegico iz skale, z rahlega previsa, ker je padla v krizo.

Vas pred preizkušnjo v oddaji Preživetje v divjini kaj še posebej skrbi?

Nič me ne skrbi, za to sem se odločil in v to grem pokončno in predvsem zbrano. Nevarnostim se bom že sproti prilagajal.

