Konec tedna z oskarjevskimi filmi in premierami

Na Planetu ta konec tedna ne zamudite odličnih, z oskarjem nagrajenih filmov Dansko dekle in Povratnik, na Planet 2 pa bosta na sporedu dve filmski TV-premieri, vestern Dolina nasilja z Ethanom Hawkom in komedija Besedne igre z Jasonom Batemanom.

Petek, 11. december

Petki so na Planetu rezervirani za animirane uspešnice in tokrat bo ob 20. uri na sporedu film Jaz, baraba 2 (Despicable Me 2), v katerem se genialni superzlobec Gru s posvojenimi hčerkami ustali v mirnem predmestju. Čeprav ga dolgi prsti in kriminalni um še vedno polno zaposlujejo, je povsem zadovoljen z družinskim življenjem. Toda nekega dne ga obišče agentka tajne protikriminalne agencije, ki ga želi rekrutirati v boju proti novemu superzločincu ...

Za tiste, ki si želijo ogledati božični film, bo v petek poskrbel Planet 2, kjer bo ob 21. uri na sporedu komična drama Prazniki s prijatelji (The Best Man Holiday), v kateri se prijatelji s fakultete po petnajstih letih prvič znova združijo ob božičnih praznikih in odkrijejo, da stara rivalstva in simpatije ne ugasnejo zlahka. Igrajo Taye Diggs, Regina Hall, ki se je spomnimo iz franšize Film, da te kap, Terrence Howard (nominiranec za oskarja za film Gor in dol) ter Nia Long.

Prazniki s prijatelji

Na Planet PLUS bo medtem v petek ob 20. uri na sporedu odlična drama Frankie in Alice (Frankie & Alice) s Halle Berry, Stellanom Skarsgardom in Phylicio Rashad. Halle je bila za vlogo eksotične plesalke z motnjo razcepljene osebnosti, ki začne s pomočjo psihoterapevta razkrivati skrivnosti notranjih demonov, nominirana za zlati globus.

Frankie in Alice

Sobota, 12. december

Po zabavni glasbeni oddaji Pri Črnem Petru bo v soboto ob 22.20 na Planetu drama Dansko dekle (Danish Girl), ki je Alicii Vikander prinesla oskarja, Eddie Redmayne pa je bil zanj nominiran. Film je prejel nominaciji tudi v kategoriji kostumografije in scenografije. Drama je posneta po resnični zgodbi danskega umetniškega para, Gerde Wegener in njenega moža, ki je postal transspolna pionirka Lili Elbe.

Dansko dekle

Na Planet 2 bo v soboto ob 21. uri na sporedu vestern Dolina nasilja (In a Valley of Violence), ki bo predvajan premierno na slovenskih televizijah. Igrajo Ethan Hawke, John Travolta in Taissa Farmiga, zgodba pa govori o potepuhu Paulu, ki se na poti proti Mehiki ustavi v mestecu Denton. Tam se zaplete v pretep s šerifovim namestnikom Gillyjem Martinom, zato ga šerif nažene iz mesta, a ponoči ga napade Gilly s pajdaši in ga pahne s pečine. Ranjeni Paul se naslednje jutro prebudi in priseže, da se bo maščeval.

Dolina nasilja

Na Planet PLUS bo v soboto medtem za prijetne trenutke pred malim zaslonom ob 20. uri poskrbela romanca Skozi čas (About Time) z Rachel McAdams in Domhnallom Gleesonom, ki ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,8, prav tako visoko oceno (8,0) pa ima drama Kraljev govor (The King's Speech), ki bo sledila ob 22.10. Film je bil nagrajen s štirimi oskarji, tudi za glavnega igralca (Colin Firth), režijo (Tom Hooper) in najboljši celovečerec.

Skozi čas

Nedelja, 13. december

Na Planetu bo v nedeljo ob 20. uri na sporedu odlična pustolovska drama Povratnik (The Revenant), ki je Leonardu DiCaprio prinesla težko pričakovanega oskarja. Film je bil nagrajen tudi za režijo (Alejandro G. Iñárritu) in fotografijo, poleg DiCapria pa igrata Tom Hardy in Domhnall Gleeson. Zgodba se dogaja sredi neizprosne ameriške divjine, kjer se lovec bori za preživetje, potem ko ga pohabi medvedka, člani njegove odprave pa ga pustijo umreti.

Če bi si v nedeljo raje privoščili komedijo, si lahko na Planet 2 ob 21. uri ogledate film Besedne igre (Bad Words) Jasona Batemana, ki se je poleg igre prvič lotil tudi režije. Jason igra 40-letnega Guya, ki odkrije sistemsko luknjo v pravilniku državnega tekmovanja v črkovanju, ta pa mu omogoči, da lahko formalno tekmuje proti mlajšim osnovnošolcem in tako nekako popravi bolečo izkušnjo iz preteklosti. Igrajo tudi oskarjevka Allison Janney, Kathryn Hahn in Ben Falcone. Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Besedne igre

