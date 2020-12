Take recitacije Zdravljice verjetno še niste videli #video

Jože v prostem času veliko nastopa na odrskih deskah ter pred filmskimi in televizijskimi kamerami, vendar takšnega nastopa, kot ga je čakal v oddaji Preživetje v divjini, verjetno še ni doživel.

Izkusil je ekstremno vojaško urjenje in v enem dnevu dobil občutek, kaj pomeni biti vojak. Ena od njegovih nalog je bila premagovanje dela reke samo v spodnjicah in bos. Njegova največja sovražnika sta bila močan tok in voda, ki je imela le nekaj stopinj nad lediščem. Ob tem je moral delati počepe in recitirati odlomke iz Prešernove Zdravljice. Kako je bilo videti recitiranje v ledeni vodi, si lahko pogledate v zgornjem videu.

