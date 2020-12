Godler komaj zadrževal smeh: tekmovalec je bil žrtev predrznih opic #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Patrik je povedal, da dela kot kuhar, kuharske veščine pa je izpopolnjeval tudi v Španiji. Med takratnim bivanjem v deželi flamenka se je udeležil tudi izleta v Gibraltar, kjer so si ogledovali znamenitosti. Vodnica jih je pred tem opozorila, naj pazijo na svojo lastnino, saj so na znameniti vzpetini nad mestom, na katero se lahko povzpneš z gondolo, opice, ki niso nič kaj sramežljive in si rade kakšno stvar tudi prisvojijo.

Toda tekmovalec je prehitro pozabil na opozorila in se na vrhu, ko je zagledal opico, odločil, da bo naredil selfi. Med tem je njegovo nepazljivost izkoristila druga opica ter mu vzela sendvič, pijačo in celo nahrbtnik, ki ga je odložil na bližnji zid in od katerega se je moral nato za vedno posloviti. Voditelj Jure Godler je ob njegovi pripovedi s težavo zadrževal smeh. Več v zgornjem videu.

Primorec v oddaji ni navdušil samo s pripovedovanjem anekdot, ampak tudi s svojim znanjem. Kako visoko na denarni lestvici mu je uspelo priplezati, preverite nocoj ob 20. uri na Planetu.

Kviz Milijonar lahko na Planetu spremljate ob ponedeljkih, torkih in sredah ob 20. uri. Nocoj po Milijonarju pa ob 21. uri ne zamudite zadnje pustolovščine v oddaji Preživetje v divjini v tej sezoni.

