"Veseli me, da moja žena vsaj nekoga spusti blizu, če že mene ne" #video

Žan je Matevža povabil na pivo in ga povprašal, kaj je počel čez dan. Matevž mu je potarnal, da z Mašo doma živita v čisti tišini, nato pa razkril: "Šel sem malo na zrak in se srečal z Meri. Malo sva se pogovarjala in povedala mi je, da tudi vajin odnos šepa." Žan mu je v šali odvrnil: "Laže." Na samem pa je nato priznal: "To, da se je Matevž srečal z Meri, me niti malo ne moti!"

Matevža je nato zanimalo, kako je pa svoj dan preživel Žan. On mu je zaupal, da se je zjutraj srečal z očetom, nato pa je ves dan nakupoval. "Zdaj sem čisto sproščen po vseh teh uspešnih nakupih, to pivo pa je samo češnja na vrhu," je še ves zadovoljen dodal.

Matevž je na samem priznal: "Žan mi je v precejšnjo oporo. Zdi se mi, da me tudi on razume. Ne nazadnje smo vsi v nekem podobnem položaju."

Žana je nato vseeno zanimalo, kako sta se z Meri našla. "Jaz sem jo poklical, ker sem vedel, da sta tudi vidva v težkem položaju, in mislil sem si, da bo ona edina, ki me bo razumela," je pojasnil Matevž. "Pa jaz," je v šali pripomnil Žan. Matevž mu je nato razkril, da sta se z Meri zelo dobro ujela in da se ji je lahko zaupal.

"Vesel sem, da se je lahko vsaj nekdo zaupal moji ženi, če se ji že jaz ne morem, in da moja žena spusti vsaj nekoga blizu, če že mene ne. Matevžu in Meri bi zaželel vso srečo," je z nasmehom na obrazu sklenil Žan.

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri! Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate še epizodo zabavnega kviza Kolo sreče! Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.