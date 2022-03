Nevesta tik pred poroko: To je bizarno, to je katastrofa #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20.45, smo spoznali slovenske udeležence tega ljubezenskega eksperimenta. En par se je že odpravil proti oltarju in živci so pred eno najpomembnejših odločitev v življenju izjemno napeti.