Nevesta šokirala: zaradi težav v spalnici je povsem izgubila živce #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 21. uri ogledali najbolj razburljivo epizodo šova Poroka na prvi pogled do zdaj. Za to bo poskrbela Jasmina, ki bo odkrito spregovorila o tem, kako nezadovoljna je v svojem zakonu, saj naj je mož v postelji ne bi bil sposoben zadovoljiti.

Aleš je na samem razkril, da sta se z Jasmino sporekla zaradi tega, ker njegova žena ni zadovoljna z njunim intimnim odnosom. Prepir se je stopnjeval do te meje, da je bila Jasmina odločena zapustiti medene tedne.

Dejala je, da so ji spolni odnosi v razmerju izjemno pomembni in da ne bo pristala na razmerje, v katerem tega ne bo deležna. "Ob sebi ne bom imela 25 moških, ampak le enega, ki me bo sposoben zadovoljiti." Pri tem je zelo nazorno razložila, kaj se je dogajalo v njuni spalnici.

Del napetega dogajanja si lahko ogledate v zgornjem videu, več pa v nocojšnji oddaji Poroka na prvi pogled ob 21. uri na Planetu. Ne zamudite!

Šov Poroka na prvi pogled: Slovenija lahko na Planetu spremljate od ponedeljek do srede ob 21. uri! Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate še epizodo zabavnega kviza Kolo sreče! Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.