Maša: Mislim, da Tini manjka malo akcije v postelji! #video

Po vseh doživetjih Žana in Maše je Tina na ženskem večeru priznala, da je pričakovala, da sta zakonca že skočila med rjuhe, kar je opisala kot "tapi tapi". Maša jo je razočarala, saj ji je na to izjavo samo odkimala. Preostale žene, ki sodelujejo v eksperimentu, pa do tega večera niso vedele, da je med Mašo in Žanom že padel prvi poljub.

Tina pa jo je nato neposredno vprašala: "Ali ti je dal tudi kaj drugega v usta?" Maša je zgroženo odvrnila, da ne, na samem pa priznala: "Mislim, da prav Tini manjka nekaj tega 'tapi tapi'. Mogoče bi bila potem kaj boljše volje."

Žene in možje, ki sodelujejo v eksperimentu, se bodo nocoj sestali ločeno. Pri ženskah bo več kot očitno zelo pestro, ampak brez skrbi, fantje bodo le še bolj navihani! Zakaj? Ne zamudite današnje epizode šova Poroka na prvi pogled, ki bo postregla z vsemi odgovori!

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri! Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate še epizodo zabavnega kviza Kolo sreče! Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.