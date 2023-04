"Blaž bo nastradal," je sprva dejala Tina. Pa je res?

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled. V njem sta se nazadnje na prav posebno pustolovščino podala Tina in Blaž.

Tino in Blaža je pred vrati čakala rdeča škatla, v kateri sta našla vrv in navodila za svojo pustolovščino. Zvezati sta si morala roki in tako preživeti dan. "Če bova cel dan zvezana, to ne bo dobro. Blaž bo nastradal," je dejala Tina. Čeprav se je Tina sprva upirala, sta si nato le zvezala roki in se odpravila novim izzivom naproti.

Prvi postanek je sledil v parku, kjer ju je pričakala pica. Glede na to, da lahko uporabljata samo eno roko, sta bila primorana sodelovati. "Sodelujeva, čeprav bi si najraje kaj naredila vmes," je o tem povedala Tina, nato pa jo je Blaž dopolnil: "Sodelujeva, da si česa ne narediva."

Naslednji del pustolovščine ju je odpeljal na otroška igrala, kjer sta se spuščala po toboganih in hodila po vrveh. Glede na njune izraze sta zelo uživala. Vseeno je Tina na samem poudarila, da ni samo na dveh, ampak na treh različnih bregovih, s čimer pa se Blaž ni strinjal: "Nisva na tako različnih, samo eden se pač upira vetru." Takoj za tem ga je Tina boksnila v ramo.

Zakonca sta se nato vrnila v stanovanje, kjer ju je ponovno pričakala rdeča škatla s sladicami. Sprva sta se zakonca malo šalila, za tem pa je Blaž resno dejal: "Danes nama je sodelovanje kar dobro šlo pri skupnih aktivnostih, tako da mislim, da bi tudi v odnosu znala sodelovati." Tina ga je samo z nasmehom pogledala in dejala: "Mhm."

